۶۵۶ هزار تن کالا در بندرگاه کیش تخلیه و بارگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، محمد جهانشاهی نسب ضمن اعلام خبر تخلیه و بارگیری۶۵۶ هزار و ۵۱۳ تن محموله تجاری در این بندرگاه افزود: از این رقم، ۵۴۴ هزار و ۶۳۸ تن کالای غیر نفتی و ۱۱۱ هزار و ۸۷۵ تن کالای نفتی بوده است.

وی سهم عملیات مربوط به صادرات و واردات کالای غیر نفتی در این بندر را ۱۸ هزار و ۲۲۷ تن اعلام کرد و عنوان کرد: طی چهار ماهه نخست سال جاری، عملیات کابوتاژ کالای غیر نفتی ۵۲۶ هزار و ۴۱۱ تن در این بندر انجام شده است.

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از خدمات ارائه شده به مسافران به منظور حمل خودروهای آنها از طریق شناورهای لندینگ کرافت نیز سخن به میان آورد و خاطرنشان کرد: طی مدت یاد شده ۴۰ هزار و ۳۰۴ دستگاه خودرو از طریق بندرگاه جزیره، جابجا شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱ درصدی داشته است.

وی ضمن بیان این مطلب که مجموع تردد شناورها در این بندرگاه طی چهار ماه اخیر ۴ هزار و ۴۵۶ فروند بوده است، گفت: طی این مدت ۲۳۲ هزار و ۹۱۹ نفر مسافر نیز از طریق این بندر جابجا شدند که نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است.

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش اضافه کرد: علاوه بر فعالیتهای مسافری، ۱۸۶ هزار و ۷۸۰ نفر گردشگر به وسیله شناورهای تفریحی در آبهای ساحلی این جزیره گشت دریایی داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷۵ درصدی داشته است.