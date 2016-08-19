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۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۴

یهرام قاسمی:

ایران و کشورهای همسایه ازقابلیت‌های فراوان برای همکاری برخوردارند

ایران و کشورهای همسایه ازقابلیت‌های فراوان برای همکاری برخوردارند

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رویکرد مثبت رئیس مجلس کویت در ارتباط با ایران، گفت: ایران وکشورهای همسایه از قابلیت‌های فراوان برای همکاری برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص رویکرد مثبت رئیس مجلس کویت در مصاحبه با روزنامه الشرق گفت: بدون تردید اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشتن بهترین روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است. ما و تمامی کشورهای همسایه از قابلیتهای فراوانی برای همکاری و هم افزایی ظرفیت هایمان در جهت حسن همجواری، مشارکت سیاسی، توسعه اقتصادی و مبارزه با تهدیدات مشترک برخورداریم.

قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست ثابت، غیر قابل تغییر و اصولی خود همواره و همیشه خواستار ثبات، امنیت و پیشرفت در کشورهای همسایه خود بوده است و ضمن استقبال از هر گونه تلاش و اقدام  عملی و رفتار توام با حسن نیت، امیدوار است سیاستهای تحریک آمیز و غیر سازنده برخی طرفهای ثالث تأثیری در اراده دولتها برای برقراری روابط دوستانه و تحقق منافع و دوستی هر چه بیشتر ملتها در این منطقه نداشته باشد.

«مرزوق الغانم» رئیس مجلس «الامه» کویت (پارلمان) بر تمایل کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای همکاری و رابطه با ایران بر پایه حسن همجواری تاکید کرد.

کد مطلب 3745562

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