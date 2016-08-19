به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص رویکرد مثبت رئیس مجلس کویت در مصاحبه با روزنامه الشرق گفت: بدون تردید اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشتن بهترین روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است. ما و تمامی کشورهای همسایه از قابلیتهای فراوانی برای همکاری و هم افزایی ظرفیت هایمان در جهت حسن همجواری، مشارکت سیاسی، توسعه اقتصادی و مبارزه با تهدیدات مشترک برخورداریم.

قاسمی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست ثابت، غیر قابل تغییر و اصولی خود همواره و همیشه خواستار ثبات، امنیت و پیشرفت در کشورهای همسایه خود بوده است و ضمن استقبال از هر گونه تلاش و اقدام عملی و رفتار توام با حسن نیت، امیدوار است سیاستهای تحریک آمیز و غیر سازنده برخی طرفهای ثالث تأثیری در اراده دولتها برای برقراری روابط دوستانه و تحقق منافع و دوستی هر چه بیشتر ملتها در این منطقه نداشته باشد.

«مرزوق الغانم» رئیس مجلس «الامه» کویت (پارلمان) بر تمایل کویت و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای همکاری و رابطه با ایران بر پایه حسن همجواری تاکید کرد.