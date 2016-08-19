به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیجان دلدار در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به روز جهانی مساجد اظهارکرد: روز جهانی مساجد باید روز شعله ور شدن خشم ملت های مسلمان نسبت به دشمنان باشد.

وی با بیان اینکه مسجد محور فرهنگ اسلامی است، ادامه داد: مساجد باید مرکز انقلابی گری و تربیت ارزش های انقلابی باشد.

وی با اشاره به اینکه مساجد باید مرکزی برای حل و فصل مشکلات باشد، تصریح کرد: کادرسازی برای حکومت جهانی اسلام در مساجد انجام شود.

خطیب جمعه بیرجند گفت: هر فرد مومن باید در راستای آبادانی مسجد از خود مایه گذارد.

وی جهاد کبیر را تبعیت نکردن از دشمن و قرار نگرفتن در پازل آنها دانست و افزود: مسئولان توجه جدی به امر فرهنگ داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرانی اوقاف به عنوان یکی از رویدادهای بزرگ قرانی در استان نیز بیان داشت: برگزیدگان مسابقات قرانی باید تکریم و تجلیل شوند.

حجت الاسلام دلدار با اشاره به هفته دولت نیز عنوان کرد: مسئولان در این هفته اگر گزارشی ارائه می کنند آمارهای واقعی را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه دولت باید مردمی بوده و با مردم انس داشته باشد، تصریح کرد: مسئولان به حوزه فرهنگ، تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه توجه ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به اول شهریور ماه به عنوان روز پزشک نیز گفت: پزشک مظهر اسم هوالشافی خداوند است.

حجت الاسلام دلدار با تاکید بر اینکه در حوزه پزشکی باید پیشگیری بر درمان تقدم داشته باشد، افزود: متاسفانه در کشور ما بیشتر هزینه ها خرج درمان می شود و کمتر به موضوع پیشگیری توجه شده است.

وی با بیان اینکه پزشکان ما باید علاوه بر رسیدگی به جسم بیماران خود روح بیمار را نیز مورد توجه قرار دهند، گفت: منشا حیات و شفا خداوند متعال است.

امام جمعه بیرجند با اشاره به موفقیت های کشور در حوزه صنعت دفاعی نیز بیان کرد: توانسته ایم با توکل بر خدا، استفاده از تجربیات جنگ و اطاعت از مقام معظم رهبری و روحیه جهادی قدم هایی را در حوزه صنعت دفاعی برداریم تا در کنار کشورهای جلودار قرار گیریم.