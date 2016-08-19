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۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

خطیب جمعه بیرجند:

روز جهانی مساجد روز شعله‌ور شدن خشم مسلمانان نسبت به دشمنان باشد

روز جهانی مساجد روز شعله‌ور شدن خشم مسلمانان نسبت به دشمنان باشد

یرجند- امام جمعه موقت بیرجند گفت: روز جهانی مساجد باید روز شعله ور شدن خشم ملت های مسلمان نسبت به دشمنان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیجان دلدار در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان بیرجند  با اشاره به روز جهانی مساجد اظهارکرد: روز جهانی مساجد باید روز شعله ور شدن خشم ملت های مسلمان نسبت به دشمنان باشد.

 وی با بیان اینکه مسجد محور فرهنگ اسلامی است، ادامه داد: مساجد باید مرکز انقلابی گری و تربیت ارزش های انقلابی باشد.

 وی با اشاره به اینکه مساجد باید مرکزی برای حل و فصل مشکلات باشد، تصریح کرد: کادرسازی برای حکومت جهانی اسلام در مساجد انجام شود.

 خطیب جمعه بیرجند گفت: هر فرد مومن باید در راستای آبادانی مسجد از خود مایه گذارد.

وی جهاد کبیر  را تبعیت نکردن از دشمن و قرار نگرفتن در پازل آنها دانست و افزود: مسئولان توجه جدی به امر فرهنگ داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات قرانی اوقاف به عنوان یکی از رویدادهای بزرگ قرانی در استان نیز بیان داشت: برگزیدگان مسابقات قرانی باید تکریم و تجلیل شوند.

حجت الاسلام دلدار با اشاره به هفته دولت نیز عنوان کرد: مسئولان در این هفته اگر گزارشی ارائه می کنند آمارهای واقعی را ارائه دهند.

 وی با بیان اینکه دولت باید مردمی بوده و با مردم انس داشته باشد، تصریح کرد: مسئولان به حوزه فرهنگ، تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه توجه ویژه داشته باشند.

 وی با اشاره به اول شهریور ماه به عنوان روز پزشک نیز گفت: پزشک مظهر اسم هوالشافی خداوند است.

حجت الاسلام دلدار با تاکید بر اینکه در حوزه پزشکی باید پیشگیری بر درمان تقدم داشته باشد، افزود: متاسفانه در کشور ما بیشتر هزینه ها خرج درمان می شود و کمتر به موضوع پیشگیری توجه شده است.

وی با بیان اینکه پزشکان ما باید علاوه بر رسیدگی به جسم بیماران خود روح بیمار را نیز مورد توجه قرار دهند، گفت: منشا حیات و شفا خداوند متعال است.

امام جمعه بیرجند با اشاره به موفقیت های کشور در حوزه صنعت دفاعی نیز بیان کرد: توانسته ایم با توکل بر خدا، استفاده از تجربیات جنگ و اطاعت از مقام معظم رهبری و روحیه جهادی قدم هایی را در حوزه صنعت دفاعی برداریم  تا در کنار کشورهای جلودار قرار گیریم.

کد مطلب 3745580

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