پیشرفت های نیروهای مسلح در عرصه نظامی دشمن را به لرزه انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به روز جهانی مساجد اظهار داشت: مسجد در صدر اسلام تنها محل به جای آوردن نماز نبود و از آن برای تدریس و مباحثه نیز استفاده می شد و ما باید قدر مساجد را به سبب جایگاه و ارزشی که دارند بدانیم.

وی ادامه داد: بسیاری از امور مهم مسلمانان در مساجد انجام شده است بنابراین وظیفه ائمه مساجد است که رونق را در مساجد حاکم کنند.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه ائمه جمعه نباید صرفا به اقامه نماز در مساجد اکتفا کنند و برنامه هایی را برای جدب بیشتر به ویژه برای جوانان اجرایی کنند، اظهار داشت: اگر در مساجد همه کارکنان به وظایف خود عمل کنند، مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

وی در بخش دیگری از خطبه های خود به روز پزشک نیز اشاره کرد و گفت: از آنجائیکه پزشکان جزو نخبگان به شمار می روند باید آنها در مطب های خصوصی خود نیز رعایت حال مردم را کرده و پول کمتری دریافت کنند.

طباطبائی نژاد به هفته دولت نیز اشاره داشت و افزود: مسئولان باید در بین مردم حضور پیدا کنند تا از نزدیک با زندگی و مشکلات آنها آشنا شوند چراکه به فرموده رهبر معظم انقلاب، مسئولان باید مردمی باشند.

وی تصریح کرد: مسئولان تا جایی که می توانند باید در بین مردم باشند تا معضلات نیز زودتر برطرف شود.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه مسئولان باید براساس واقعیت ها آمار ارائه کنند، گفت: هرچند بخش اندکی از مجموعه های دولتی آمارهای غیرواقعی ارائه می دهند اما در برخی موارد این آمارها به گونه ای است که موجب شگفتی می شود.

وی اظهار داشت: مدیریت وضعیت کنونی برای خروج از رکود و بهبود معیشت مردم از دیگر مسائل مهمی است که باید مدنظر دولتمردان قرار گیرد.

طباطبائی نژاد با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب خطاب به مسئولان که نباید دشمنی اسرائیل و امریکا را از یاد ببریم، افزود: فرهنگ استکبارستیزی نباید از بین برود و مسئولان هم به این امر باید توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: توجه به بنیه دفاعی کشور و تقویت آن یکی از وظایف دولتمردان است که رهبری نیز به آن توجه ویژه دارند و ایشان در پاسخ به اینکه گفته بودند؛ الان وقت موشک نیست و باید مذاکره کنیم، فرمودند که این حرف صحیح نیست و باید همانطور که دشمن توان دفاعی خود را تقویت می کند ما نیز این کار را انجام دهیم.

امام جمعه اصفهان افزود: بعد از جنگ تحمیلی پیشرفت های ما در عرصه نظامی به حدی بود که نیروهای مسلح ما در سپاه و ارتش دشمن را به لرزه انداختند.