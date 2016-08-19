به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل افزود: حملات وحشیانه عربستان به یمن و کشتار مردم بی دفاع آن ناشی از ناکامی این کشور در تمام مقاصد پیش بینی شده خود در حمله به یمن و نیز موفقیت های روز افزون منطقه ای جمهوری اسلامی است.

وی در این راستا با اشاره به سکوت کشورهای دنیا در این خصوص به شدت از نهادهای بین المللی و بویژه دولت آمریکا که چراغ سبز جنایت به آل سعود را در یمن، بحرین، سوریه و عراق نشان می دهد، انتقاد کرد.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در عین حال با اشاره به تحولات داخلی با مهم برشمردن تصمیم دولت در کاهش سود بانکی، آن را در تحول اقتصادی تاثیرگذار دانست و متذکر شد: دولت در این خصوص قطعا با مخالفت ها و خطراتی مواجه خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات بانکی در کشور افزود: یک مجموعه متخلف از گذشته به نام حضرت ثامن الحجج (ع) با سود ۳۰ درصد ثروت دو میلیون ایرانی را متقلبانه تصرف کرده و حالا در استیفای حقوق مردم راه درستی پیموده نمی شود.

عاملی با اشاره به ضرورت اعمال عدالت بانکی در کشور تاکید کرد: بانک مرکزی اگر قصد جدی برای اصلاح نظام بانکی کشور دارد بهتر است قاطعانه عدالت را در حق مجرمین اجراء و حقوق مردم را احیاء کند.

وی در عین حال به مناسبت هفته مساجد بر لزوم احیاء کارکرد فرهنگی مساجد تأکید کرد و بیان داشت: خداوند کسانی را که سعی در تخریب مساجد دارند به شدت سرزنش کرده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در تشریح این مهم بزرگترین تخریب مسجد را اختصاص دادن آن به مجالس ترحیم یا انحصار فعالیت آن در محرم برشمرد و بر نقش امام جماعت و هیئت امناء مساجد در اعمال کارکردهای فرهنگی و نیز جلوگیری از تخریب تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مسجد شعور و شهادت و لعن و نفرین دارد، از متولیان مساجد خواست در صورت عجز از اداء دین به مسجد، حتما از این سمت خطیر انصراف دهند.

عاملی اقامه نماز جماعت صبح، ظهر و مغرب، تشکیل حلقه های علم و معرفت و تعلیم و تربیت، وعظ و ارشاد و شور و مشورت برای عنایت به خانواده هایی که مشکل اقتصادی یا تربیتی دارند و احیاء روح تعاون و همدردی و تشکیل مجموعه های بازدارنده از ناهنجاری های اجتماعی را از فعالیت های اصلی مسجد عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به حضور دو وزیر دولت در استان اردبیل به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و زیرساختی، از قول مساعد وزیر کشور و وزیر ارتباطات برای طرح و حل معضل گمرک اصلاندوز در هیئت دولت خبر داد.

نماینده ولی فقیه در استان از نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی که توانستند با تلاش خود در کمیسیون اقتصادی مجلس برای منطقه آزاد استان رأی بگیرند، تقدیر کرد.

وی در این راستا حضور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اربیل و آشنایی آنها با قابلیت ها و کاستی های استان را تاثیرگذار خواند.