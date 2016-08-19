  1. استانها
  2. یزد
۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۰۹

از سوی هلال احمر استان یزد؛

۳۷۵ دانش‌آموز بی‌بضاعت زیر پوشش طرح دین و دانش گرفتند

۳۷۵ دانش‌آموز بی‌بضاعت زیر پوشش طرح دین و دانش گرفتند

یزدـ سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد از اجرای طرح دین و دانش در استان و زیر پوشش قرار گرفتن ۳۷۵ دانش آموز در قالب این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر استان یزد، عباس احدپور اظهار داشت: طرح  دین و دانش در راستای اهداف جمعیت هلال احمر استان یزد و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی اجرا شد.

وی بیان کرد: این طرح در راستای رفاه حال افراد بی بضاعت و حمایت تحصیلی از خانواده‌های بی سرپرست و بد سرپرست با حضور خیران، خانواده جانباز شهید احمد یزدی، هیئت انصار الزهرا (س) یزد و خادمان آستان قدس رضوی اجرا شد.

احدپور ادامه داد: در مراسم اجرای این طرح در استان ۱۱۰ میلیون ریال برای خرید لوازم التحریر، ۳۰ میلیون ریال برای خرید فرم مدرسه و ۱۰ میلیون ریال هزینه ناهار دانش‌آموزان بی بضاعت استان در نظر گرفته شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد اعلام کرد: طرح دین و دانش با حضور ۳۷۵ دانش آموز استان به مرحله اجرا درآمد.

کد مطلب 3745671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه