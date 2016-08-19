به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر استان یزد، عباس احدپور اظهار داشت: طرح دین و دانش در راستای اهداف جمعیت هلال احمر استان یزد و با توجه به منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی اجرا شد.

وی بیان کرد: این طرح در راستای رفاه حال افراد بی بضاعت و حمایت تحصیلی از خانواده‌های بی سرپرست و بد سرپرست با حضور خیران، خانواده جانباز شهید احمد یزدی، هیئت انصار الزهرا (س) یزد و خادمان آستان قدس رضوی اجرا شد.

احدپور ادامه داد: در مراسم اجرای این طرح در استان ۱۱۰ میلیون ریال برای خرید لوازم التحریر، ۳۰ میلیون ریال برای خرید فرم مدرسه و ۱۰ میلیون ریال هزینه ناهار دانش‌آموزان بی بضاعت استان در نظر گرفته شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد اعلام کرد: طرح دین و دانش با حضور ۳۷۵ دانش آموز استان به مرحله اجرا درآمد.