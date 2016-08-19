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۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۱۹:۱۴

فرماندار جیرفت:

مشکلات کارخانه تراکتورسازی جیرفت باید رفع شود

مشکلات کارخانه تراکتورسازی جیرفت باید رفع شود

کرمان – فرماندار جیرفت با اشاره به تعطیلی کارخانه تراکتورسازی جیرفت گفت: باید اقدامات لازم برای رفع موانع و راه اندازی مجدد این کارخانه انجام شود.

احمد امینی روش در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان جیرفت یکی از قطب های کشاورزی کشور است و تولید محصولات خارج از فصل در این استان یکی از خصوصیات شهرستان می باشد.

وی تصریح کرد: وقتی پتانسیل های بالایی در خصوص تولید محصولات کشاورزی در منطقه وجود دارد و در زمینه تولید محصولات متعددی جیرفت در کشور رتبه اول را دارد باید سرمایه گذاری در خصوص صنایع بالادستی و پایین دستی انجام شود.

وی گفت: باید با این اقدامات هم نیازهای شهرستان تامین شود و هم ارزش افزوده محصولات کشاورزی در این منطقه انجام شود.

امینی روش کارخانه تراکتور سازی را از جمله نیازهای مهم کشاورزی جنوب کرمان دانست و افزود: متاسفانه این کارخانه با مشکلات متعددی روبرو شده است اما تعطیلی این کارخانه قابل قبول نیست و باید موانع فعالیت این کاخانه برطرف شود.

فرماندار جیرفت اضافه کرد: سالانه در جنوب کرمان ۴.۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می شود و باید با استفاده از توان بخش خصوصی زمینه مکانیزه کردن کشاورزی در جنوب کرمان مهیا شود.

وی گفت: صنعت در زمینه کشاورزی در کنار کمک به توسعه جنوب کرمان می تواند موجب ایجاد اشتغال در این منطقه شود.

کد مطلب 3745719

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