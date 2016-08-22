«تنفس جنگل ها» راهی خانه ملت شد/ نامه سمن ها به مسئولان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان های مردم نهاد و فعالان محیط زیست شهرستان شاهرود طی نامه ای که خطاب به رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارسال شد، خواستار پیگیری جدی طرح تنفس ۱۰ساله جنگل های شما کشور شدند.

سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست در ابتدای این نامه، می نویسند: پیشنهاد طرح تنفس ۱۰ ساله جنگل ها در سالهای اخیر از سوی متخصصان مطرح شده است و سازمان محیط زیست با جدیت موضوع را دنبال می کند که طی آن با برنامه ریزی و حفظ تک تک درختان به سمت ممنوعیت ملی قطع درختان جنگل پیش خواهیم رفت و در این راستا همه ما مسئول حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی و زیست‌محیطی هستیم تا حقوق آیندگان نیز تأمین شود.

در متن این نامه همچنین آمده است: بسیاری از کارشناسان و اساتید برجسته در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست، سالهاست که خواستار توقف ۱۰ ساله بهره برداری از چوب جنگل های شمال کشور هستند، نتیجه اجرای این طرح کاملا فنی و منطبق با تمام موازین دانش جنگلداری و جنگلبانی، که از آن به عنوان طرح تنفس جنگل ها یاد می شود، ایجاد فرصت برای بازسازی جنگل های ارزشمندی است که این روزها واپسین نفس های خود را می کشند.

این نامه در ادامه آورده است: در حال حاضر، ۱۰۳ حوزه آبخیز جنگل های هیرکانی – کاسپیانی شمال ایران، از سوی ۵۰ مجری طرح های جنگلداری نه «مدیریت» که در زیر سایه سکوت سرد و خزان زده سازمان متولی جنگل های کشور، مورد بهره کشی بی رحمانه قرار می گیرند. افزایش معنا دار شمار سیلاب های خانمان سوز در این ناحیه و ارایه آماری مبنی بر ناپایداری ۹۰ درصدی این جنگل های ارزشمند سی میلیون ساله که به گفته بسیاری از اهل فن، مادر جنگل های پهن برگ اروپا به شمار می رود، سندی آشکار بر این ادعاست، البته موضوع نابودی پهنه های گسترده این جنگل های ارزشمند در سال های گذشته، تنها به اجرای طرح های جنگلداری محدود نمی شود.

سمن های محیط زیستی همچنین در ادامه این نامه می نویسند: حضور بیش از ۳.۵ میلیون واحد دامی که این رویشگاه های جنگلی را به عنوان چراگاه خود برگزیده اند، جاده سازی های پی در پی و بی امان همانند آنچه که چندی پیش قرار بود بر سر جنگل ابر رود یا آنچه که قرار بود بر سر جنگل های پارک ملی پابند نکا رود، زمین خواری و تغییر کاربری زمین های گستره جنگلی که گویا دیگر قبح خود را هم از دست داده، دفن روزانه هزاران تن زباله و پسماند شهرهای شمالی در دل این جنگل های زیبا و بی همتا، بهره برداری از کانسارها و ده ها مورد دیگر که مجال پرداختن به آنها در این نوشتار مقدور نیست، همگی با اتحادی نانوشته، مشغول کوفتن تیشه های خود بر ریشه های این ثروت ملی و جهانی هستند.

در ادامه این نامه می خوانیم: در این میان اما طرح های جنگلداری که به حق، در میان کارشناسان دلسوز و کنشگران حوزه محیط زیست به «طرح های جنگلخواری» معروف شده، سندی آشکار بر عدول از قوانین موجود و خط بطلانی واضح بر ضرورت صیانت و پاسداری از جنگل ها است. موضوع چپاول جنگل های شمال چنان آشکار است که معاون محترم دادستانی کل کشور نیز طی مصاحبه ای با رسانه ملی در تاریخ ۱۹ تیر ماه سال جاری بر آن صحه گذاشته و عدم نظارت و مسولیت ناپذیری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را مورد نقد جدی قرار داد.

در بخش دیگری از این نامه با موضوع بهره وری بی رویه از منابع جنگل های شما کشور، آمده است: بازدیدی کوتاه از عملکرد مجریان این طرح ها، به روشنی آشکار می سازد که طرح های جنگلداری در شمال ایران، تنها یک مفهوم و معنا دارد و آن چیزی نیست مگر قطع درختان تنومند و به عبارت دیگر تولید چوب، این در حالیست که بر اساس قانون، مجریان طرح های جنگلداری تنها موظف به بریدن درختان بیمار، پوسیده و خشکیده هستند، که حتی همین موضوع هم با مدیریت پایدار اکوسیستم در تناقض است، چرا که خود اکوسیستم بدون هرگونه دخل و تصرفی، توانمند به بازسازی و مدیریت و حفاظت از خود می باشد و نیازی به دلسوزی انسان ها ندارد.

در این نامه همچنین می خوانیم: یاد آوری این نکته ضروریست که هیچ انسان آگاهی، از جمله امضا کنندگان این نامه، خواستار توقف کامل اجرای طرح های جنگلداری نیستند، بلکه آنچه مد نظر کنشگران حوزه محیط زیست قرار دارد، نظارت درست، دقیق و جدی بر شیوه اجرای این طرح ها است. مواردی که در همه سالهای اجرای این طرح ها از آن خبری نبود. طرح مدیریت ورود و خروج دام به جنگل، انجام عملیات حصارکشی و قرق، جلوگیری از قاچاق چوب، دانه پاشی و نهال کاری با گونه های بومی، مدیریت آبخیز و تقویت آبخوان ها، حذف درختان بیمار و آسیب دیده، جلوگیری از زمین خواری و تغییر کاربری زمین های جنگلی، جلوگیری از آتش سوزی در جنگل و کنترل فرسایش خاک، همگی از اهداف اجرای طرح های جنگلداری هستند، اما آنچه که در عمل رخ می دهد آن است که همه این کارکردهای مثبت و فریبنده طرح های جنگلداری، تنها در کتابچه های قطور نگاشته شده و در کتابخانه ها باقی مانده و بدتر از آن دستاویزی شده تنها برای؛ تجارت چوب. نقطه تقابل کنشگران حوزه محیط زیست با مجریان و مدافعان طرح های جنگلداری نیز برخاسته از همین شیوه مرسوم و جاریست.

سازمان های مردم نهاد شاهرودی فعال در حیطه محیط زیست همچنین می نویسند: در همین راستا، طرحی با عنوان «طرح حفظ و صیانت از جنگل های کشور»، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال ۹۱، در سال نخست دور نهم مجلس شورای اسلامی و با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان محترم، با قید یک ماده واحده به این شرح که؛ قطع درختان جنگل ها در کل کشور برای مدت پنج سال ممنوع است، به کمیسون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه شد و در حالیکه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، در بررسی های خود، عدم وجود قوانین معارض و ضرورت قانونگذاری در این موضوع را تایید کرد، اما در اقدامی پرسش برانگیز، فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخه ۲۴ فروردین ماه سال ۹۲ به تصویب نرسید پس از بیانات آکنده از نگرانی مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۷ اسفند ماه سال۹۳، مبنی بر ضرورت جلوگیری از دست درازی به این جنگل ها و عرضه نشان دادن مسولان امر در برخورد با خاطیان و تجاوزگران به جنگل، انتظار می رفت تا بار دیگر مجلس شورای اسلامی، این مهم را در دستور کار خود قرار دهد، ولی افسوس که چنین نشد.

در پایان این نامه نیز خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: اکنون در واپسین سال خدمتگزاری دولت تدبیر و امید که خود را دولت محیط زیست می نامد و همچنین روی کار آمدن مجلسی آگاه و دغدغه مند نسبت به اوضاع محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بدنه نخبگان و دلسوزان و دغدغه مندان آینده زیست بوم ایران اسلامی منتظرند تا بار دیگر با ورود جدی نمایندگان محترم مجلس در این موضوع و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقدام و عمل نامگذاری شده، طرح تنفس ده ساله جنگل های شمال کشور در کوتاه ترین زمان ممکن تصویب و اجرایی شود.