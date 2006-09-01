نشست گروه 1+5 درباره ايران پنجشنبه آينده در برلين برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، گزارشهاي ضد و نقيضي درباره تاريخ برگزاري نشست 1+5 درباره ايران وجود دارد .

سرگئي ايوانف وزيردفاع روسيه پيشتر در اظهارات خود اعلام كرد كه نشست وزراي گروه 1+5 روز چهارشنبه 6 سپتامبر (15 شهريور ) در برلين برگزارخواهد شد .



يك ديپلمات اروپايي نيز در گفتگو با رويترز خبرداده بود كه مقامهاي ارشد گروه 1+5 چهارشنبه آتي دربرلين درباره برنامه

هسته اي ايران گفتگو خواهند كرد.



خبرگزاري فرانسه نيزدرگزارشي درباره بر نامه هسته اي ايران اعلام كرد: نشست وزراي خارجه گروه 1+5 روز پنج شنبه آتي در برلين برگزار خواهد شد .



درهرصورت اين نشست پس از ديدار خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي كه ديپلماتها گفتند محل آن دربرلين و روزسه شنبه خواهد بود، برگزارخواهد شد .



هنوز بيانيه رسمي درباره محل و تاريخ ديدار سولانا و لاريجاني منتشر نشده است .