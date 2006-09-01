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۱۰ شهریور ۱۳۸۵، ۲۰:۱۳

وزارت امور خارجه فرانسه :

نشست گروه 1+5 درباره ايران پنجشنبه آينده در برلين برگزار خواهد شد

نشست گروه 1+5 درباره ايران پنجشنبه آينده در برلين برگزار خواهد شد

وزارت امور خارجه فرانسه امروز اعلام كرد كه نشست 1+5 درباره ايران پنجشنبه 7 سپتامبر (16 شهريور ) در برلين درباره برنامه هسته اي ايران برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، گزارشهاي ضد و نقيضي درباره تاريخ برگزاري نشست 1+5 درباره ايران وجود دارد .

سرگئي ايوانف وزيردفاع روسيه پيشتر در اظهارات خود اعلام كرد كه نشست وزراي گروه 1+5 روز چهارشنبه 6 سپتامبر (15 شهريور ) در برلين برگزارخواهد شد .

يك ديپلمات اروپايي نيز در گفتگو با رويترز خبرداده بود كه مقامهاي ارشد گروه 1+5 چهارشنبه آتي دربرلين درباره برنامه
هسته اي ايران گفتگو خواهند كرد.

خبرگزاري فرانسه نيزدرگزارشي درباره بر نامه هسته اي ايران اعلام كرد: نشست وزراي خارجه گروه 1+5 روز پنج شنبه آتي در برلين برگزار خواهد شد .

درهرصورت اين نشست پس از ديدار خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا و علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي كه ديپلماتها گفتند محل آن دربرلين و روزسه شنبه خواهد بود، برگزارخواهد شد .

هنوز بيانيه رسمي درباره محل و تاريخ ديدار سولانا و لاريجاني منتشر نشده است .

کد مطلب 374587

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