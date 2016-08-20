به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی روزهای شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهند داد تا این جلسات لوایح و طرح‌های ارجاعی را مورد رسیدگی قرار دهند.

دستور کار جلسات کمیسیون‌های تخصصی پارلمان به شرح ذیل است:

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی:بررسی طرح های مقابله با حقوق های نجومی

- نشست اعضای ثابت کمیسیون برای ادامه بررسی کارشناسی طرح‌های ارائه شده به کمیسیون موضوع طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور، طرح ساماندهی حقوق و دستمزدمقامات و مدیران و طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص باحضور نمایندگان دولت، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و مرکز پژوهش‌ها

- نشست اعضای ثابت کمیسیون برای ادامه بررسی کارشناسی طرحهای ارائه شده به کمیسیون موضوع طرح یک‌فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور، طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مقامات و مدیران و طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق و تفحص با حضور نمایندگان دولت، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و مرکز پژوهش‌ها

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

- طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه داخلی

- طرح الحاق دو ماده به قانون آیین‌نامه داخلی

- مباحث عمومی کمیسیون

کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه

- جلسه مشترک با هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری:بررسی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش

- بررسی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با حضور نمایندگان استیضاح‌کننده

- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور وزیر آموزش و پرورش و مسؤولین مربوطه و نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص

- نشست کمیته‌های پنج گانه با موضوع تعیین اولویت‌های کمیسیون

- بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمی آسیا

- دعوت از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- مهرداد لاهوتی

ب- امیر خجسته

* کمیسیون اجتماعی

- ادامه بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

- بررسی آیین نامه داخلی کمیسیون اجتماعی

- انتخاب ۱۰ نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد

- انتخاب ۹ نفر از اعضا جهت عضویت در کمیسیون مشترک قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

- بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

- طرح ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)

- طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان

- دعوت از ریاست جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه گزارش عملکرد

نشست کمیسیون اقتصادی با مسئولان سپاه پاسداران

- ادامه بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران

- رسیدگی به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)

- ادامه بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اعاده شده از شورای نگهبان

- نشست با برخی از مسؤولان و کارشناسان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جهت بررسی و استماع گزارش آنان درخصوص مسائل جاری کشور

- بررسی مسائل و مشکلات اصناف با حضور نمایندگان برخی از اصناف

- جلسه کارگروه مالیاتی در ارتباط با ادامه بررسی طرح یک فوریتی تنقیح قوانین مالیاتی کشور

- نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی و استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه در سال جاری

- دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- محمد دهقان نماینده چناران (۲ فقره)

ب- مهرداد بائوج لاهوتی نماینده لنگرود

پ- سیدمصطفی ذوالقدر نماینده میناب

ت- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد (۴ فقره)

ث- جلال محمودزاده نماینده مهاباد (۴ فقره)

ج- امیر خجسته نماینده همدان

چ- جهانبخش محبی­ نیا نماینده میاندوآب (۲ فقره)

ح- جبار کوچکی­‌نژاد نماینده رشت

خ- سیدعلی ادیانی نماینده قائمشهر

- نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی و استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های وزارتخانه در سال جاری در محل آن وزارت

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی؛ رحمانی فضلی به سئوال مجمع نمایندگان کرمانشاه پاسخ می دهد

- ادامه بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون

- استماع گزارش رئیس کمیته امداد امام‌خمینی (ره)

- دعوت از وزیر کشور جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان

ب- محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور

پ- حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان

ت- مشترک مجمع نمایندگان استان کرمانشاه

کمیسیون انرژی؛ بررسی لایحه و طرحی برای کاهش آلودگی هوا

- گزارش ریاست کمیته امداد امام‌خمینی (ره) درباره عملکرد و برنامه‌های آتی آن نهاد

- بررسی لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس با حضور مسؤولان و کارشناسان وزارتخانه‌های نیرو، امورخارجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

- ادامه بررسی و جمع‌بندی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

- بررسی طرح یکسان‌سازی مزایا حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (مجلس نهم)

- بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و همچنین بررسی طرح کاهش آلودگی هوای کشور با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات؛ادامه بررسی برنامه ششم توسعه

- رسیدگی به صلاحیت و انتخاب مستشاران دیوان محاسبات

- رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون بهداشت و درمان؛بررسی تهدیدات زیستی با حضور رئیس پدافند غیر عامل

- بررسی و جمع‌بندی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه

- استماع آخرین اخبار سلامت کشور

- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل‌های) اول و دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۷۷

- بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور اعاده شده از شورای نگهبان

- بررسی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان اعاده شده از شورای نگهبان

- دعوت از ریاست سازمان پدافند غیرعامل جهت ارائه گزارش عملکرد و بررسی موضوع تهدیدات زیستی

- دعوت از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه (۱ فقره)

ب- نادر قاضی‌پور و علیرضا رحیمی نمایندگان ارومیه و تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر (۱ فقره)

- بررسی طرح منع تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات آسیب‌رسان به سلامت درفضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای (چاپ ۳۶)

- دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های آتی آن وزارتخانه

- انتخاب ۱۳ نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد

- انتخاب ۱۰ نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح استفساریه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

- تعیین اولویت‌ها و راهبردهای کمیسیون جهت ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

- بررسی طرح استفساریه دریافت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده کار به پیمانکار

کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور؛بررسی کلیات لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

- استماع گزارش آخرین وضعیت شورای شهر تبریز

- بررسی بند (۲) طرح استفساریه تبصره (۳) ماده (۵۲) و ماده (۷۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده از صحن علنی

- بررسی کلیات لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور

- بررسی کلیات طرح دهیاری‌ها

کمیسیون صنایع و معادن؛بررسی لایحه جلوگیری از آلودگی هوا

- ادامه رسیدگی به طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی

- لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

- گزارش رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‌ایران از عملکرد و برنامه‌ها

کمیسیون عمران؛پاسخگویی وزیر راه و شهرسازی به سوالات ۱۵ نماینده

- موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمباوه

- موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

- تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا

- تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا

- تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳ (مارپل ۱۹۷۳/۷۸) - مصوب ۱۳۸۰ - و الحاقات بعدی آن

- بررسی کلیات لایحه شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور

- نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران و حمید چیت‌چیان وزیر نیرو و معاونین وزارتخانه جهت استماع گزارش هدفگذاری و برنامه‌های وزارتخانه در حصول اهداف

- دعوت از وزیر راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- حسن نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان

ب- حشمت‌اله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام آباد و دالاهو

پ- احد آزادی‌خواه نماینده ملایر

ت- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات

ث- سیدعلی ادیانی نماینده قائم شهر و سوادکوه

ج- نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه

چ- محمد دامادی نماینده ساری و میان دورود

ح- خانم معصومه آقاپورعلیشاهی نماینده شبستر

خ- حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان

د- سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین

ذ- علی اسدی‌کرم نماینده شهر بابک

ر- امیرخجسته نماینده همدان

ز- قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس

ژ- محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور

س- تعدادی از نمایندگان به نمایندگی آقای محسن بیگلری

- استماع گزارش هدف‌گذاری و برنامه‌های وزارتخانه در حصول اهداف وزارتخانه در بخش زمین و مسکن

کمیسیون فرهنگی

- بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

- بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

کمیسیون قضائی و حقوقی؛وزیر دادگستری به سوالات ۷ نماینده پاسخ می دهد

- ارائه گزارش عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور ریاست آن سازمان

- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل‌متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی

- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکلهای) اول و دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو

- بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی

- دعوت از وزیر دادگستری جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه

ب- احمدعلی کیخا نماینده زابل، زهک و هیرمند

پ- محمدعلی پورمختار نماینده کبودراهنگ

ت- محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه

ث- نادر قاضی پور و حسینعلی حاجی‌دلیگانی نمایندگان ارومیه و شاهین شهر و میمه

ج- علیرضا ابراهیمی نماینده رامیان و آزادشهر

*کارگروه فرعی ویژه

- بررسی موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

* کارگروه فرعی حقوق خصوصی

- بررسی لایحه اجازه اجاره و استملاک اتباع دولتهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران

- بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

* کارگروه فرعی حقوق بین‌الملل و اداری

- بررسی لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛وزیر کشاورزی به ۲۰ سئوال نمایندگان پاسخ می دهد

- بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

- جمع‌بندی بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران

- دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- عبداله سامری نماینده خرمشهر

ب- سیدمصطفی ذوالقدر نماینده میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد

پ- سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

ت- علی کرد نماینده خاش، میرجاوه، کورین و نصرت‌آباد

ث- بهمن طاهرخانی نماینده تاکستان

ج- مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود

چ- فریدون احمدی نماینده زنجان و طارم

ح- نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه (۲فقره)

خ- جهانبخش محبی‌نیا نماینده میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب

د- محمدرضا رضایی نماینده جهرم

ذ- محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان

ر- محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور (۲ فقره)

ز- جلال محمودزاده نماینده مهاباد (۶ فقره)