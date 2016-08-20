به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست خبری که صبح امروز در محل وزارت دفاع برگزار شد، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت استقرار و تحویل سامانه دفاعی S ۳۰۰ اظهار داشت: ما قرارداد قبلی که در این خصوص با روسیه داشتیم که آن قرارداد از طرف روس ها به بهانه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به صورت یک طرفه لغو شد باعث شد تا ما شکایتی را در مراجع بین المللی مطرح کنیم.

وی افزود: در دولت یازدهم در بالاترین سطوح سیاسی دو کشور مسائل مختلفی مورد بحث قرار گرفت که یکی از این مسائل موضوع قرارداد S ۳۰۰ بود که هم از طرف روس ها و هم از طرف ما مورد تاکید قرار گرفت و در نشست های روسای جمهور دو کشور یکی از موارد بحث مساله تحویل سامانه S ۳۰۰ بود.

سردار دهقان ادامه داد: بعد از تصدی بنده در وزارت دفاع در سفری که برای شرکت در یک کنفرانس دفاعی به مسکو داشتم بحث S ۳۰۰ را مطرح کردم و قرار بر این شد که وزیر دفاع روسیه کار را به نتیجه برساند، سپس در دومین کنفرانسی که در مسکو حضور یافتم وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که لغو تحویل سامانه S ۳۰۰ به ایران توسط رئیس جمهور روسیه منتفی اعلام شده است و تصمیم رئیس جمهور قبلی این کشور مبنی بر عدم تحویل S ۳۰۰ به ایران لغو شده است.

وی افزود: البته در یک چارچوب توافق شده قرار شد، زمانی که طرف روسیه قرارداد تحویل S ۳۰۰ را به نحو کامل اجرا کنند ما شکایت خود را پس بگیریم که با تحویل این سامانه آن شرط حاصل شد و ما شکایت خود را پس گرفتیم و همچنین این حق را برای خود قائل شدیم که در ادامه اجرای این قرارداد اگر مشکلی به وجود آمد ما طرح دعوی در مراجع بین اللملی را داشته باشیم.

وزیر دفاع در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مذاکراتی که برای تحویل سامانه s۴۰۰ با روسیه داشته اید یا خیر گفت:موضوع تحویل سامانه s۴۰۰ تاکنون مطرح نبوده البته طرف روس آن زمانی که ماجرای لغو قرارداد S ۳۰۰ پیش آمد پیشنهاد تحویل سامانهAnti۲۵۰۰ و S۴۰۰ را به ما کرد اما اصرار داشتیم سامانه S ۳۰۰ را تحویل بگیریم.

وی تاکید کرد: تاکنون از طرف ما اصراری برای تحویل و انعقاد قراردادی در خصوص سامانه s۴۰۰ مطرح نبوده است و ما بنای پیگیری این مساله را هم نداریم.

دهقان در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص خرید اسلحه های کلاشینکف گفت: در ۱۰ سال گذشته به دلیل اولویت‌دهی به صنایع هوافضا تولیدات ما در حوزه سلاح های سبک نیازهای ما را کفایت نمی‌کرد؛ به همین دلیل نیاز به سلاح سبک بیشتر در حوزه دفاعی بیشتر احساس شد، اما امروز به یک ظرفیتی دست پیدا کردیم که حوزه تولیدات سلاح های سبک می توانیم نیازهایمان را تامین کنیم.

وزیر دفاع افزود: ما سلاح های سبک و انفرادی را داخلی سازی کردیم و به طور کامل می توانیم در تیراژهای بالا این نوع سلاح ها را تولید کنیم.

تلاش اتحاد سه گانه عربی، آمریکائی و اسرائیلی برای ناامنی منطقه

سردار دهقان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به تغییر سیاست های منطقه ای ترکیه این امکان وجود دارد که این کشور به جمع کشورهای مبارزه کننده واقعی با تروریسم منطقه ای اضافه شود؟ گفت: واقعیت این است که همه شاهد تحولاتی هستیم که شاید بتوان شاخص های آن را چند عنصر دانست.

وزیر دفاع ادامه داد: یک اتحاد سه گانه عربی، آمریکائی و اسرائیلی در منطقه عمل می کرد و اینها عموماً یک جبهه واحدی را در مقابل جریان مقاومت تشکیل داده بودند.

وی افزود: آنچه در چند سال اخیر و بعد از بیداری اسلامی در منطقه و کشورهای عربی و اسلامی رخ داد، این سه گانه را شکل داد تا به نوعی جلوگیری کنند از نزج گیری و اعتلای این حرکت و جلوگیری از تحقق اهدافی که جریان مقاومت و جریان مقابله با نظام سلطه در جهت آزادسازی اراضی و استقلال سیاسی داشتند.

سردار دهقان در ادامه گفت: اقدامات و برنامه های این مثلث سه گانه عملاً پاسخ منفی نسبت به آنچه که دنبال می کردند، دریافت کردند. طبیعی است که رویکرد عملگرایی این اقتضا را دهد که آنها با توجه به تحلیلی که از شرایط دارند، مواضع خود را اصلاح کنند. آنها در آینده مقصرین را هم از میان همین مثلث پیدا خواهند کرد.

وزیر دفاع افزود: در تاریخ اثبات شده است کسانی که تصمیمات راهبردی اشتباه در مقاطع خاص می گیرند، بازخوردهای منفی و بلندمدت آن را به طور طبیعی خریداری کرده اند.

وی تصریح کرد: امروز این مسئله را در منطقه شاهد هستیم و از یک طرف عربستان در تمامی جنگ های سیاسی، امنیتی و نظامی و تهاجمی که به یمن کرده است، شکست خورده تلقی می شود و در یک باتلاقی گرفتار شده که خروج از آن برایش متصور نیست. هم پیمانان عربستان در منطقه یک به یک در حال فاصله گرفتن از آن هستند و در درون حاکمیت سعودی، اختلافات جدی به وجود آمده است.

ملت یمن دست خالی ایستاده است

سردار دهقان با بیان اینکه ارتش پوشالی عربستان که از سلاح های پیشرفته آمریکائی بهره می برد، با بدترین تهاجماتی که می توانسته انجام دهد، ناموفق است، ادامه داد: ملت مسلمان عرب و دست خالی یمن در واقع سد محکمی را در مقابل این تجاوز و این حمله ددمنشانه به وجود آورده اند. عربستان را به واقع با شکست مواجه کردند.

وزیر دفاع با بیان اینکه وقتی در سوریه جریان های تکفیری، صهیونیستی، اقدام به حرکت های نظامی بر علیه نظام سیاسی مشروع سوریه کردند، ترکیه از آنها حمایت کرد، گفت: حتی ترکیه پشتیبانی های جدی را صورت داد. شاید بتوان گفت یکی از پایگاه های جدی حمایت از جریان داعش بود. با این دید که آنها قادرند در کوتاه مدت حکومت سوریه را ساقط کنند و در آنجا یک حاکمیت به اصطلاح اسلامی را برپا کنند.

وی با اشاره به اوضاع عراق گفت: البته شدت اقدامات ترکیه در عراق نسبت به سوریه بسیار کمتر بود. آنها امروز دیدند روی آنچه که سرمایه گذاری کرده اند برباد رفته و از یک طرف منجر به پذیرش خطر، ناآرامی و جریان های بی ثبات ساز در داخل خود ترکیه شدند. انفجاراتی که امروز در ترکیه صورت می گیرد، اعتراض به سیاست های دولت ترکیه است و از طرف دیگر برای برانگیختن ترکیه برای حمایت های بیشتر است.

دولت ترکیه می‌خواهد گذشته را جبران کند

سردار دهقان با اشاره به اینکه دولت ترکیه با درک واقعیت ها و پذیرش اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال جریان های تروریستی، سیاست درستی است، تاکید کرد: عملاً آنها به نوعی می خواهند گذشته را جبران کنند؛ گذشته ای که نه تنها برای آنها منفعتی نداشت بلکه خسارت های جدی را به مردم منطقه، زیرساختهای کشورهای منطقه و کمک به حضور بیگانگان در منطقه کرد. به ویژه اینکه سرمایه ای که از دنیای اسلام در حال پرداخته شدن است، به نوعی امنیت اسرائیل را فراهم می کند زیرا این ظرفیت ها با هم درگیر شده و ظرفیت هایی که باید بر علیه اسرائیل به کار گرفته می شد، بر علیه خود کشورهای اسلامی به کار گرفته می شود.

وزیر دفاع ادامه داد: از طرف دیگر شاهد نزدیکی و یا حل کردن مسائل فیمابین بین ترکیه و اسرائیل هستیم و همچنین بحث نزدیکی اسرائیل با عربستان نیز مطرح است.

وی با اشاره به حمایت عربستان سعودی از منافقین گفت: از اینجا این پیام را به نااهلان و جاعلان حاکم بر عربستان می دهم که منافقین آنقدر پستی، فرومایگی و نحوست دارند که با هر کسی که پیوند برقرار کنند، این نحوست را به آن منتقل می کنند؛ آنچه در گذشته بین منافقین و صدام تجربه کردیم و ملت ها نیز شاهد آن بودند.

سردار دهقان تصریح کرد: منافقین امروز نوکری و جاسوسی از ملت ایران برای عربستان را بر عهده گرفته اند که این هم نه تنها سودی برای آنها ندارد بلکه یک لکه ننگی بر حرکات آنها در قبال ملت ایران و نقطه ضعفی برای عربستان است.

داعش روزهای پایانی عمر خود را در عراق سپری می‌کند

وزیر دفاع ادامه داد: شرایط منطقه خوب است و شاهد تغییرات اساسی است. دولت عراق در حال پیدا کردن انسجام خود است و جریان داعش در این کشور روزهای پایانی عمر خود را طی می کند. با آزادشدن موصل، تقریباً اراضی اشغال شده توسط داعش در عراق به پایان خواهد رسید.

وی افزود: در سوریه نیز نتایج اقدام مشترک ایران، سوریه، جریان مقاومت و روسیه، فضای عمومی را هم به لحاظ میدانی و هم به لحاظ فتح سیاسی، مورد تغییر قرار داده است. شرایط جهانی نیز به بهتر شدن این فضا کمک می کند و نکته مهم در آن نیز بحث انتخابات پیش رو در آمریکا خواهد بود. به طور طبیعی آنها به یک نوعی منفعلند اما می خواهند فعال برخورد کنند.

سردار دهقان در خصوص همکاری‌های نظامی بین ایران و روسیه در دوره جدید گفت: سیاست کلی نظام، ارتقای سطوح همکاری با روسیه در سطح راهبردی است. نشانه‌ها و علائم خیلی جدی را در این وادی شاهد هستیم. در طول دو و نیم سال گذشته حداقل پنج ملاقات با وزیر دفاع روسیه داشته‌ایم و بحث سند همکاری‌های دفاعی در سطح ملی را امضا کرده‌ایم.

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه در خصوص بحث سوریه نیز بحث‌های راهبردی جدی را با روسیه داشته‌ایم، افزود: امروز هم همکاری ما در امر مبارزه با بی‌ثباتی و ناامنی و در سایه صلح و امنیت در سطح منطقه و ریشه‌کن کردن ترور و تروریسم در منطقه، یک همکاری راهبردی است. به طور طبیعی همکاری‌هایمان را خیلی جدی، سازمان‌یافته و با برنامه انجام می‌دهیم.

حضور هواپیماهای روس در ایران در راستای همکاری‌های مشترک است

وی با اشاره به حضور هواپیماهای روسی در ایران تصریح کرد: این اقدامات در همین راستاست. تسهیلات یا همکاری‌های متقابلی است که برای هدف قرار دادن تجهیزات، امکانات و اقدامات جریان تروریستی انجام می‌شود؛ این اقدامات به خواست دولت سوریه و همکاری مشترک است.

سردار دهقان ادامه داد: در اجلاس سه‌جانبه‌ای که بین وزرای دفاع ایران، سوریه و روسیه در تهران برگزار شد و در آینده نزدیک هم در مسکو نیز تکرار خواهد شد، تجلی پیدا کرد و انشاءالله در آینده نزدیک و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نقطه هدف خواهیم رسید و آن چیزی جز از بین بردن توانمندی‌ها و ریشه‌کن کردن جریان تروریستی و صهیونیستی که در منطقه بوجود آمده، نیست.

وزیر دفاع در خصوص امکان اختلال در روند توسعه برنامه موشکی ایران با توجه به اظهارات مقامات غربی، اظهار داشت: همواره ما در همه سطوح حاکمیتی و تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران و با اتکای به دکترین دفاعی خود اعلام کرده‌ایم که جمهوری اسلامی ایران نیاز به اینکه کسی به او اجازه بدهد یا او را منع کند از تقویت بنیه دفاعی خود ندارد. ما با توجه به تحلیلی که از شرایط و فضای عمومی امنیتی در سطح منطقه و جهان داریم، متناسب با آن، خود را در قبال تحمیلی که محتمل است، تجهیز خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در تجهیز و دستیابی به امکانات هیچ حد و حصری برای خود لحاظ نمی‌کنیم، تصریح کرد: مگر اینکه کفایت از قدرت بازدارندگی ما کند. تلاش ما بر این است که نیروهای مسلح و کشور را در یک موضع بازدارندگی مؤثر و فعال قرار دهیم. مباحث موشکی از این خواست نشأت می‌گیرد و ما در برد موشک‌ها، قابلیت تأثیر، دقت، ماندگاری و تاکتیکی کردن آنها، هیچ نقطه پایانی قائل نیستیم و آن چیزی که ما را محدود می‌کند، تهدید، منطقه‌ تهدید و عنصر تهدیدکننده است.

سردار دهقان اذعان کرد: آن چیزی که غربی‌ها اعلام می‌کنند نه تنها منعی برای ما ایجاد نمی‌کند بلکه انگیزه ما را برای تقویت خود افزایش می‌دهد. چیزی که دشمن از آن می‌ترسد و نگرانی خود را از آن اعلام می‌کند، قاعدتاً نقطه‌ قوتی است که ما داریم؛ همچنین نقطه آسیبی است که طرف مقابل دارد. پاسخ ما به اظهارات آنها، تلاش در جهت افزایش هر چه بیشتر نگرانی آنها خواهد بود و این یعنی بازدارندگی.

برنامه موشکی خود را با قدرت ادامه خواهیم داد

وزیر دفاع با تاکید بر اینکه در بحث موشکی و برنامه‌های موشکی، ما کار خود را با قدرت ادامه خواهیم داد، افزود: ما در هم جنبه کمی و هم جنبه کیفی، برنامه‌های جدی را داریم.

وی در ادامه در خصوص استفاده داعش از سلاح‌های پیشرفته نیز گفت: این نکته درست است و باید ببینیم چه کسانی، داعش را تسلیح، تجهیز و حمایت کرده و آموزش می‌دهند. طبیعتاً امروز عربستان، قطر و تا اخیر ترکیه و همچنین آمریکا، آنها را کاملاً مجهز می‌کردند و آموزش می‌دادند. هر چه توان عملیاتی، انسجام و قدرت مانور جبهه مقاومت افزایش پیدا می‌کند، آنها به اربابان خود می‌گویند که اگر قرار است ما به نوکری شما بجنگیم، شما باید پول، امکانات و تجهیزات بیشتری به ما بدهید. این مطالبه‌ای است که قاعدتاً جریان تروریستی و تکفیری از اربابان خود دارند.

سردار دهقان ادامه داد: در دوره اخیر سلاح‌های جدیدی در اختیار داعش قرار گرفته و فناوری‌های جدیدی در حوزه مواد منفجره، تله‌های انفجاری و بمب‌های مختلف در اختیار آنهاست. امروز داعش از پیشرفته‌ترین تانک‌ها، نفربرها و توپخانه‌های زرهی برخوردار شده و تبدیل به یک ارتش نسبتاً منظم شده است. این سرمایه‌گذاری است که حامیان جریان داعش انجام می‌دهند برای اینکه داعش بتواند از طرف او، اهدافش را در منطقه تأمین کند. آن هدف عدم حضور آمریکایی‌ها به طور مستقیم و تأمین امنیت اسرائیل با هزینه کشورهای منطقه و ایجاد بستر آینده برای حضور آنها است. خاورمیانه بزرگ، هدف غایی آمریکایی‌ها است.

وزیر دفاع با بیان اینکه ملت‌های منطقه اجازه نخواهند داد چنین اتفاقاتی در منطقه رخ دهد، تصریح کرد: ملت‌های منطقه با تمام توان با این خواسته پلید نظام سلطه و اسرائیل مقابله خواهند کرد.

سامانه «باور ۳۷۳» به زودی عملیاتی خواهد شد

وزیر دفاع در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قرار است سامانه S۳۰۰ بومی شود یا خیر؟ گفت: ما می‌خواهیم این ذهنیت را از جامعه پاک کنیم که بنا داریم یک S۳۰۰ بومی تولید کنیم؛ یعنی قرار نیست که S۳۰۰ را مهندسی معکوس کنیم، بلکه در بحث پدافند هوایی در ارتباط پست، متوسط و بلند قصد داریم سامانه‌های مختلفی را طراحی و تولید کنیم.

سردار دهقان افزود: ما امروز این توفیق را داریم که تمامی سامانه‌ها اعم از توپخانه و موشکی در برد کوتاه و متوسط و همچنین برد بلند را طراحی و تولید کنیم. سامانه بومی شده S۳۰۰ که در یک مقطعی در خصوص آن مطالبی مطرح شد، در فضایی بود که روس‌ها حاضر نشدند سامانه S۳۰۰ را به ما تحویل دهند؛ به همین دلیل ما گفتیم یک نمونه مشابه S۳۰۰ را خواهیم ساخت.

وی تاکید کرد: البته نگفتیم که یک سامانه S۳۰۰ می‌سازیم، بلکه اعلام کردیم سامانه‌ای را خواهیم ساخت که تمام توانمندی‌های سامانه‌ای مثل S۳۰۰ را در خود دارد و اسم آن را «باور ۳۷۳» گذاشتیم.

وزیر دفاع از عملیاتی شدن سامانه «باور ۳۷۳» طی امسال خبر داد و گفت: ما تمامی سیستم‌های راداری و پرتاب این سامانه را ساخته‌ایم و هیچ مشکلی در خصوص آن نداریم و فردا این بخش از کار را معرفی خواهیم کرد.

حضور ایران در سوریه و عراق قانونی است

سردار دهقان خاطرنشان کرد: ما امروز در عراق و سوریه به درخواست دولت‌های رسمی این دو کشور اقداماتی را انجام می‌دهیم و هدف این اقدامات، کمک به عراق و سوریه برای مبارزه با تروریسم است.

وی افزود: این مسئله هم قانونی است و هم متناسب با عُرف بین‌الملل است یعنی اگر یک کشوری از کشور دیگر درخواست کمک در این زمینه کند، مطابق با عُرف بین‌الملل این اجازه را دارد که در کشور درخواست‌کننده، اقدامات و عملیات‌هایی را انجام دهد.

وزیر دفاع تأکید کرد: امروز آنچه که دولت‌های عراق و سوریه از ما درخواست کرده‌اند، در رابطه با مبارزه با تروریسم برای کمک‌های غیرانسانی است. ما همچنین افرادی را به عنوان مشاورین نظامی به این دو کشور اعزام کردیم و این مسئله را ادامه خواهیم داد و آنچه ما انجام می‌دهیم درواقع هزینه‌ای است که باید برای ثبات و امنیت منطقه بدهیم. البته این هزینه را درواقع برای تأمین امنیت خودمان می‌دهیم؛ یعنی این‌طور نیست که اگر به آنها کمک می‌کنیم تنها برای رفع مشکلات این کشورهاست، بلکه این یک رسالت انقلاب اسلامی و جهانی است که باید در همه جا عنصر انسانی مورد کرامت قرار بگیرد و اراده ملت‌ها نیز با توجه به این مهم حاکم شود.

سردار دهقان گفت: ما در این زمینه اعلام کردیم که در هر جا و نقطه‌ای که گروه‌هایی در مقابل سلطه آمریکا بایستد و از ما درخواست کمک کند، ما بی‌دریغ به آنها کمک خواهیم کرد و دفع شرّ را در این زمینه دنبال خواهیم کرد.

پایگاه هوایی در اختیار روسیه قرار ندادیم

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص گسترش همکاری‌های ایران و روسیه و ابراز نگرانی برخی کشورهای منطقه از این همکاری‌ها، گفت: ما به هیچ وجه پایگاه هوایی در اختیار روسیه قرار ندادیم، بلکه تسلیحاتی را در اختیار روس‌ها قرار دادیم که از این طریق بتوانند عملیات مورد توافق دو طرف را در حمایت از سوریه و علیه داعش انجام بدهند. این مسئله در جهت همان همکاری‌ راهبردی است که بین ایران و روسیه منعقد شده است.

وزیر دفاع گفت: فعلاً قرار نیست پایگاه هوایی دیگری را در اختیار روسیه قرار بدهیم، اما اگر شرایط اقتضا کند که ما بخواهیم پایگاه هوایی دیگری را برای این همکاری راهبردی در نظر بگیریم، بررسی خواهیم کرد و در این زمینه تصمیم‌ می‌گیریم.

سردار دهقان اظهار کرد: اینکه از سوی برخی کشورهای منطقه در خصوص این مسئله ابراز نگرانی می‌شود، باید گفت که طبیعی است و ما اتفاقاً دنبال این هستیم که آنها ابراز نگرانی کنند، چرا که اگر با تروریست‌ها مقابله نشود، ناامنی تمام دنیا را می‌گیرد.

وی تصریح کرد: امروز همه دولت‌ها و ملت‌ها در معرض تهدید تروریست قرار دارند؛ بنابراین همه دولت‌ها باید با این جریان مبارزه کنند. البته غربی‌ها ائتلافی را برای مقابله با داعش طراحی کرده‌اند که متعاقب این ائتلاف، هیچ اقدام مؤثری انجام نشد، آنها نه تنها اقدامی انجام ندادند، بلکه هیچ کاهشی در عزم آنها مبنی بر عدم حمایت از جریان‌های تروریستی به وجود نیامد.

وزیر دفاع خاطرنشان کرد: باید از آنها پرسید اگر قرار است شما با این جریان‌های تروریستی مبارزه کنید، چرا آنها را تجهیز می‌کنید؟ امروز نفوذ صهیونیست‌ها در جریان داعش یک مسئله محرز است و هیچ تردیدی هم در این زمینه وجود ندارد. بنابراین ابراز نگرانی برخی کشورها در خصوص همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه به دلیل آن است که آنها فکر می‌کنند که سیاست‌هایشان در حال شکست خوردن است.

سردار دهقان افزود: اگر داعش از بین برود، آنها نگران خواهند شد چرا که سرمایه‌گذاری‌های زیادی را برای تقویت و تربیت این نیروهای تروریستی به کار گرفته‌اند. این کشورها داعش را ساختند تا کاری که می‌خواستند در منطقه انجام دهند، توسط تروریست‌ها صورت بگیرد. به نظر ما نه تنها کشورهای منطقه و جهان نباید از همکاری‌های ایران و روسیه ناراحت نباشند، بلکه باید از این همکاری پشتیبانی کنند تا در آینده‌ای نزدیک شاهد منطقه‌ای امن و با ثبات باشیم.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا همکاری‌های ایران و روسیه و استفاده روس‌ها از پایگاه هوایی همدان، نقض قطعنامه‌های سازمان ملل نیست، گفت: این مسئله نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیست چرا که دولت سوریه از ما و روسیه درخواست کمک کرده‌ است و ما با یک هماهنگی سه‌جانبه، همکاری‌های خود را برای مبارزه با داعش و تروریسم انجام می‌دهیم.

وزیر دفاع در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برای تسلیح کرانه باختری چه اقداماتی را انجام خواهید داد؟ گفت: باید افراد و عناصری که در کرانه غربی هستند، اقداماتی را انجام دهند اما جریانی که در این مسیر قدم بردارد، قطعاً توسط ما حمایت خواهد شد.

سردار دهقان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مدت زمان مشخصی برای استفاده بمب‌افکن‌های روسیه از پایگاه همدان تعیین شده است؟ گفت: تا هر زمانی که لازم باشد، این همکاری و تبادل تسهیلات ادامه پیدا خواهد کرد و هر زمان که نیاز نباشد، این همکاری‌ها متوقف خواهد شد. اگر تعمیراتی برای هواپیماهای روسیه لازم باشد، در پایگاه‌های هوایی ما انجام خواهد شد و قطعاً سوخت‌گیری و نشست و برخاست‌های این هواپیماها در پایگاه‌های هوایی ایران انجام می‌گیرد، اما این هواپیماها در پایگاه هوایی همدان مستقر نیستند. اما اینکه از اینجا نشست و برخاست کنند، قطعاً همین‌طور است.

توافق ایران و روسیه برای هماهنگی اقدامات

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص توافقات روسیه و آمریکا در مورد حلب گفت: ما یک توافقی را با روسیه انجام داده‌ایم که هر اقدامی که آنها انجام می‌دهند با اطلاع و تائید ما باشد. امروز اختلافات بسیاری میان روسیه و آمریکا در موضوع سوریه وجود دارد؛ این موضوعات از این مسئله که آقای بشاراسد نباید باشد، تا اینکه بشاراسد می‌تواند در رأس دولت سوریه باشد، ادامه داشته است. امروز آنچه طرف روسیه به صورت مشترک با ما هم‌عقیده است، این است که تمامیت ارضی سوریه و دولت این کشور باید طبق مهلت قانونی‌اش حفظ شود و رئیس‌جمهور قانونی سوریه هم مطابق با رأی مردم این کشور باید در سوریه تصمیم‌گیری کند.

وزیر دفاع افزود: یکی از اقداماتی که در زمینه توافق روس‌ها با آمریکایی‌ها انجام دادند، بحث آتش‌بس در حلب بود که نتیجه قابل قبولی به همراه نداشت و ما هم به آنها متذکر شدیم که این توافق تبعاتی را به همراه خواهد داشت و موجب تجهیز و تقویت قوای تروریست‌های داعش می‌شود که متأسفانه این اتفاق هم افتاد.

سردار دهقان تأکید کرد: یک مسئله دیگری که بین ما و غربی‌ها مورد اختلاف است، شناسایی گروه‌های تروریستی در سوریه است. غربی‌ها می‌گویند که داعش تنها گروه تروریستی است اما ما معتقدیم که علاوه بر داعش، جبهه النصره و گروه احرار و شام نیز شامل گروه‌های تروریستی می‌شود. ما می‌گوییم تمام گروه‌هایی که اسلحه به دست گرفته‌اند و اقدام مسلحانه انجام می‌دهند، شامل گروه‌های تروریستی می‌شوند.

وی با بیان اینکه نکته‌ای که در این میان پیش می‌آید، بحث آمیختگی این گروه‌های تروریستی با مردم است، گفت: این جریان‌های تروریستی به سادگی تابلو و پرچم خود را عوض می‌کنند و اگر بگوییم فلان گروه تروریست است اما فلان گروه نیست، آنها تابلو و اسم خود را عوض می‌کنند تا شامل گروه‌های تروریستی نشوند؛ بنابراین ما تمام گروه‌ها از جمله داعش، جبهه النصره، جیش‌الشام و دیگر گروه‌ها را تروریست می‌دانیم.

وزیر دفاع در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا استفاده روس‌ها از پایگاه هوایی همدان باید با مصوبه و موافقت مجلس انجام می‌گرفت یا خیر؟ گفت: قانون اساسی ما در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی برای کشورهای بیگانه را ممنوع دانسته است و ممکن است عده‌ای به صورت ناشیانه بخواهند چنین تعبیری را در مورد استفاده روس‌ها از پایگاه هوایی همدان داشته باشند، اما این مسئله اساساً تصمیم نظام است و به عنوان یک همکاری مشترک برای مبارزه با تروریست‌ها در جریان است.

سامانه S۳۰۰ را به صورت کامل تحویل گرفتیم

سردار دهقان در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص زمان، مکان و نقاط تحت پوشش سامانه S۳۰۰ گفت: ما سامانه S۳۰۰ را به صورت کامل تحویل گرفتیم، بخش عمده‌ این سامانه به کشور منتقل شده است و سایر بخش‌های آن نیز ظرف همین ماه انتقال می‌یابد. نیروهای ما آموزش بکارگیری و نگهداری آن را دیده‌اند. اینکه در چه مکانی این سامانه مستقر خواهد شد، متناسب با تهدیداتی است که نسبت به مراکز حساس کشور انجام می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص برنامه دولت برای گسترش توانمندی‌های هوایی به ویژه خرید جنگنده‌ها، خاطرنشان کرد: آنچه به عنوان برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، همه جوانب دفاعی را در همه زمینه‌ها در نظر گرفته است. ما در سنوات گذشته در خصوص خرید جنگنده‌ها، اقدامات جدی انجام ندادیم، ولی در سه سال گذشته که بنده در وزارت دفاع حضور داشتم، فصل جدیدی را در این خصوص آغاز کردیم.

وزیر دفاع گفت: ما امروز در داخل کشور زیرساخت‌های سخت و نرم لازم برای تولید هواپیمای جنگی را فراهم کردیم و متخصصان ما قادر هستند که هر نوع پرنده‌های هوایی را طراحی و تولید کنند. دفاتر طراحی ما در بالاترین توان طراحی هستند. ما امروز در تولید بال و بدنه هواپیماها هیچ مشکلی نداریم و در داخل کشور این مهم را انجام می‌دهیم.

اولین موتور هوایی ملی، فردا رونمایی می شود

سردار دهقان با اشاره به تولید موتورهای هوایی گفت: اولین موتور هوایی ملی را فردا رونمایی خواهیم کرد. این یک گام جدید و بسیار بلندی است تا ما در صنعت هوایی بخصوص در حوزه نظامی بتوانیم حضور قدرتمندی را داشته باشیم. امروز در مراحل پایانی تولید یک هواپیمای جت آموزشی هستیم و تا پایان امسال این هواپیما را به پرواز درخواهیم آورد.

وی تاکید کرد: ما هواپیمای صاعقه را طراحی و تولید کردیم البته پایه اصلی این هواپیما همان جنگنده F۵ بود ولی در سازه و اجزای اساسی آن تغییراتی را داده‌ایم. ما امروز قادریم در تمام هواپیماها از جمله شرقی و غربی اصلاحاتی انجام دهیم و بحمدالله این توان صنعتی در کشور ما وجود دارد.

وزیر دفاع تصریح کرد: ما بنا داریم که موتور توربو جت سنگین را در کشور بسازیم؛ همه زیرساخت‌های تولید این موتور در داخل فراهم شده است. اگر بتوانیم این مهم را انجام بدهیم در اصل توان طراحی و تولید جنگنده از هر نوع را به دست خواهیم آورد. ما برای تأمین نیازهای دفاعی خودمان اگر نتوانیم در داخل کشور تولید کنیم، خریداری خواهیم کرد.

سردار دهقان در خصوص میزان و نوع تسلیحات صادرات جمهوری اسلامی ایران، گفت: میزان در رابطه با بازار تعیین می شود. محصولات ما امروز در هر ۵ قاره البته به جز آمریکا مشتری دارد. متوسط با سطح نیازی که طرف مقابل ما مطرح می کند، تسلیحات در اختیارش می گذاریم و منعی برای آن وجود ندارد.

وزیر دفاع در خصوص انتقال سلاح به اقلیم کردستان توسط روسیه و آمریکا برای مبارزه با داعش، گفت: روس ها در یک مرحله به دنبال این بودند که کردها را سازمان دهی و مسلح کرده تا در مناطق کردنشین با داعش مبارزه کنند. البته ما ملاحظاتی داشتیم و به آنها گفتیم. البته آن دلیلی روس ها از کردها حمایت می کنند، همان دلیلی که آمریکائی ها این کارها را می کنند، نیست.

وی با بیان اینکه ما از این وضع مطلع شدیم و ملاحظات لازم را گفتیم، تصریح کرد: آنها نیز توجه کردند و اینطور نیست که بی توجه بوده باشند.

سردار دهقان در خصوص شایعه نصب سامانه S۴۰۰روسی در پایگاه نوژه همدان، گفت: همچنین چیزی صحت ندارد. چه دلیلی وجود دارد که سامانه S۴۰۰ را روس ها داخل ایران مستقر کنند؟ آنها این سامانه را در سوریه مستقر کردند و دلیلی برای این کار وجود ندارد.

وزیر دفاع در خصوص عملیاتی شدن زیردریایی فاتح گفت: فکر نمیکنم در دوره ما اعلام شده باشد که این زیردریایی به آب انداخته می شود. زیردریایی فاتح یک زیردریایی کلاس متوسط است که طراحی و تولیدش کاملاً در داخل انجام شده است. تا زمانی که مطمئن نشویم این زیردریایی می تواند به ماموریت برود، نخواهیم گفت به نیروی دریایی الحاق شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر می رسد فعالیت ها در بخش ماهواره تا حدودی کاهش پیدا کرده، آیا خبر جدیدی از پرتاب ماهواره می دهید؟ تصریح کرد: در این دوره با محدودیت های منابعی که وجود داشته، کار خوب پیش نرفته و از سال ۹۱ اینطور بوده است. ربطی به این دولت ندارد. از زمان آقای احمدی نژاد به دلیل همین محدودیت ها به جهت منابع، حرکت جدی و برجسته ای انجام نشد. در وزارت دفاع ما کارهای اساسی و بنیادی را انجام داده ایم و پایگاه پرتاب ماهواره ای خود را ساخته ایم. در وزارت دفاع دو یا سه ماهواره طراحی و تولید شده است که در زمان لازم در فضا قرار می دهیم.

سردار دهقان در خصوص ادعای مطرح شده درباره پارچین افزود: پارچین بحث تمام شده ای است و هم شورای حکام و هم سازمان بین المللی انرژی اتمی پرونده ما را در این زمینه بسته اند.

وزیر دفاع همچنین درباره وضعیت جنگنده قاهر اظهار داشت: جنگنده در حال حاضر، مراحل نهایی ساخت و تولید را سپری می‌کند و در آینده نزدیک عملیاتی می‌شود.