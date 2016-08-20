به داوطلب آلوده شدن با ویروس زیکا نیازمندیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، با شیوع ویروس زیکا در آمریکا و همچنین هشدار مراکز بهداشتی به زنان باردار برای اجتناب از حضور در مناطقی که شیوع این ویروس در آنجا مشاهده شده است، محققان آمریکایی به دنبال پیشگیری همه جانبه از انتشار ویروس زیکا هستند.

در همین حال در اتفاقی نادر محققان آمریکایی به دنبال افرادی هستند که داوطلب آلوده شدن به این ویروس به منظور آزمایش واسکن زیکا بر روی بدن خود باشند تا با قرار گرفتن در مناطق مختلف، محققان بتوانند به بررسی تاثیر گذاری این واکسن در آنها بپردازند.

در حال حاضر محققان آمریکایی به دنبال چراغ سبز از سوی مقامات این کشور برای گرفتن جواز و آغاز پروژه از ماه سپتامبر هستند.

همچنین محققان به منظور ارزیابی و کنترل شرایط آزمایش و پیشرفت ویروس زیکا، قرار است افراد داوطلب را در زمستان به این ویروس آلوده کند. در واقع زمستان فصلی است که پشه ها از تحرک بسیار کمتری برخوردار هستند.

در این پروژه علمی با تزریق دوزهای مختلفی از واکسن به افراد می توان میزان گسترش آلودگی ویروس در بدن آنها را بررسی کرد.

قرار است از دو واکسن دی ان ای که آزمایش ایمن بودن خود را شروع کرده اند و توسط موسسه ملی سلامت و شرکت دارو سازی «اینوویو» آمریکا تولید شده اند در این طرح استفاده شود.

این واکسن ها، ژن هایی را با خود حمل می کنند که باعث می شود پروتئین زیکا در بدن تولید و سپس به سیستم ایمنی بدن هشدار داده می شود. قرار است آزمایشات تکمیلی درباره میزان کار آمدی سیستم ایمنی بدن برای مقابله با این ویروس به هنگام تحریک شدن، بررسی شود.

با اجرایی شدن این طرح قرار است ۲ هزار و ۴۰۰ نفر تا ۵ هزار داوطلب در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب که ویروس زیکا در آنجا شیوع زیادی پیدا کرده به این ویروس ابتلا شوند تا تحقیقات علمی با این رویکرد جدید آغاز شود.

این طرح موسوم به «مطالعه چالش انسانی» است.