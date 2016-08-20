به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی که با حضور محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اراک برگزار شد، ضمن خیر مقدم به وزیر ارتباطات و معاونان وی، اظهار داشت: استان مرکزی از فرهنگ و تمدنی غنی برخوردار است و مفاخر بسیاری در طول تاریخ و دوران معاصر از این استان برخواسته و تحولات عظیمی را در جامعه بشری رقم زده اند.

وی افزود: با این ویژگی های تمدنی و فرهنگی باید نگاه ویژه ای به استان مرکزی شود و تصمیم داریم زادگاه امیرکبیر را احیا کنیم که این موضوع را در سفر هیات دولت به استان مرکزی مطرح خواهیم کرد.

زمانی قمی بیان کرد: این استان همچنین از استعدادهای بیشماری در حوزه صنعتی و اقتصادی برخوردار است و چهارمین استان صنعتی کشور بوده به طوری که روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین مورد نیاز کشور در این استان تولید می شود و همچنین هاب صنایع فلزی کشور است.

وی افزود: با این اوصاف طبیعی است که تاثیر اقتصاد استان مرکزی در اقتصاد کلان کشور بالا و در خور توجه است.

از سال ۸۵ تا ۹۲، ۷۰۰ واحد صنعتی استان مرکزی تعطیل شد

استاندار مرکزی گفت: صنعت استان مرکزی در سال های گذشته دچار مشکلات فراوانی شده و از سال ۸۵ تا سال ۹۲، بیش از ۷۰۰ واحد صنعتی استان مرکزی با سرمایه گذاری ۳۴۰۰میلیارد تومان با اشتغال حدود ۱۴هزار نفر در این استان تعطیل شد.

زمانی قمی افزود: طی سه سال گذشته و در زمان دولت یازدهم، ۷۴۴ واحد صنعتی در استان مرکزی با سرمایه گذاری سه هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان با اشتغال حدود ۹ هزار نفر به بهره برداری رسیده که البته احداث بخشی از این واحدهای صنعتی در دولت قبل آغاز شده است.

وی خاطرنشان ساخت: در زمینه راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل، بخشی از واحدهای غیرفعال استان در حال احیا بوده، شروع به کار کرده و کارگران آن بر سر کار بازگشته اند.

استاندار مرکزی گفت: در کنار راه اندازی واحدهای غیرفعال و تعطیل در استان، رسیدگی به واحدهای بزرگ صنعتی را نیز در دستور کار داریم تا دچار مشکل نشوند و مشکلات آنها حتی الامکان رفع شود.

ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی

زمانی قمی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه گذاری جدید در استان، اظهار کرد: مذاکراتی را برای جذب سرمایه گذاران خارجی به استان در فضای پسابرجام آغاز کرده ایم و ده طرح صنعتی بزرگ را در استان مرکزی با سرمایه گذاری خارجی نهایی کرده ایم.

وی افزود: از جمله این ده طرح بزرگ، می توان به کارخانه ذوب سیلیس در دلیجان با مشارکت سرمایه گذار آلمانی، پالایشگاه پلاسمان خون در زرندیه با مشارکت شرکت کره ای و همچنین نیروگاه سیکل ترکیبی در ساوه با سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: تنها پروژه پلاسمای خون زرندیه که به عنوان نخستین پلایشگاه پلاسمای خون ایران کلنگ آن در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی به زمین می خورد، سالانه از خروج ۲۵۰میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می کند.

زمانی قمی بیان کرد: جانمایی و واگذاری این طرح ها انجام گرفته و به زودی اجرای عملیات احداث آنها آغاز می شود.

وی با اشاره به حوزه کشاورزی استان مرکزی گفت: تولید محصولات کشاورزی و باغی نیز در استان مرکزی، در کنار صنعتی بودن این استان نقش ویژه ای در کشور دارد و سالانه ۴۰۰هزار تن تولید گندم داریم در حالی که مصرف استان فقط ۱۵۰ هزار تن است و مابقی به استان های دیگر صادر می شود.