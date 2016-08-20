  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

نقد و تحلیل «سپتامبرهای شیراز» در «سینما روایت»

نقد و تحلیل «سپتامبرهای شیراز» در «سینما روایت»

فیلم سینمایی «سپتامبرهای شیراز» در نود و یکمین جلسه «سینما روایت» اکران و بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سپتامبرهای شیراز» بر اساس رمانی از دالیا سافر، نویسنده ایرانی-آمریکایی ساخته شده و به نوعی برگرفته از زندگی این نویسندۀ یهودی تبار است.

این فیلم را جرارد باتلر، تهیه کرده است که ایرانیان او را بیشتر با بازی در نقش اصلی فیلم «۳۰۰» به خاطر می آورند. وی همچنین فیلم «لندن سقوط کرده است» که آن را هم یک ایرانی به اسم بابک نجفی ساخته، تهیه کرده است. وین بلیر که کارگردان فیلم سینمای «یاقوت کبود» در کارنامه هنری اش دارد وظیفه کارگردانی «سپتامبرهای شیراز» را برعهده داشته است.

 فیلم ضد ایرانی «سپتامبرهای شیراز» در جلسه این هفته سینما روایت اکران و با حضور منتقدان و کارشناسان سینما مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. 

نود و یکمین جلسه «سینما روایت» روز یکشنبه ۳۱ مرداد راس ساعت ۱۷ در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی، نبش بهار جنوبی برگزار خواهد شد. حضور در سینما روایت برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 3746167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها