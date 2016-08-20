نقد و تحلیل «سپتامبرهای شیراز» در «سینما روایت»

به گزارش خبرگزاری مهر، «سپتامبرهای شیراز» بر اساس رمانی از دالیا سافر، نویسنده ایرانی-آمریکایی ساخته شده و به نوعی برگرفته از زندگی این نویسندۀ یهودی تبار است.

این فیلم را جرارد باتلر، تهیه کرده است که ایرانیان او را بیشتر با بازی در نقش اصلی فیلم «۳۰۰» به خاطر می آورند. وی همچنین فیلم «لندن سقوط کرده است» که آن را هم یک ایرانی به اسم بابک نجفی ساخته، تهیه کرده است. وین بلیر که کارگردان فیلم سینمای «یاقوت کبود» در کارنامه هنری اش دارد وظیفه کارگردانی «سپتامبرهای شیراز» را برعهده داشته است.

فیلم ضد ایرانی «سپتامبرهای شیراز» در جلسه این هفته سینما روایت اکران و با حضور منتقدان و کارشناسان سینما مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

نود و یکمین جلسه «سینما روایت» روز یکشنبه ۳۱ مرداد راس ساعت ۱۷ در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی، نبش بهار جنوبی برگزار خواهد شد. حضور در سینما روایت برای عموم آزاد و رایگان است.