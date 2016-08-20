چرا اپل تصمیم به ورود به بازار واقعیت مجازی گرفته است؟

تابناک نوشت: اپل پژوهشگر واقعیت مجازی و افزوده (Augmented Reality)، پروفسور داگ بوومن (Doug Bowman) را استخدام کرده است. وی که به عنوان استاد علم کامپیوتر در Virginia Tech مشغول به کار بوده است، بیشتر وقت خود را به کار بر روی واسطه‌های کاربری کامپیوتری برای محیط‌های سه بعدی و همه‌سویه گذرانده است. این همکاری نشان ‌میدهد اپل بیش از آنچه به نظر می‌رسید قصد دارد بر روی واقعیت مجازی، که پیش بینی می‌شود در سال 2020 درآمد ناشی از آن به 120 میلیارد دلار برسد، سرمایه‌گذاری کند.

این اولین نشانه از تلاش اپل برای ورود به حوزه ای که بزرگان این صنعت مانند گوگل (از طریق CardBoard) و فیس بوک (از طریق Oculus) و مایکروسافت (به واسطۀ Hololens) در آن به مبارزه مشغولند نیست؛ در ماه می اپل تکنولوژی AR را از Metaio خرید و در 2013 نیز، شرکتPrimeSense، شرکت مسئول تولید حسگرهای عمق مجازی به کار رفته در دوربین‌های Kinect 3D مایکروسافت را به مالکیت خود درآورد.

ورود اپل درست در زمانی که قرار است ابزارهای متصل به سرِ واقعیت مجازی توسط Oculus Rift و HCT Vive به مشتریان عرضه شود نشان از این دارد که این شرکت در این حوزه یک فرصت خوب می‌بیند و قصد ندارد آن را از دست بدهد. به علاوه، انتظار می‌رود اپل به چگونگی عملکرد ابزارهای واقعیت مجازی بر روی iOS AppStore هم توجه کند؛ نرم‌افزارهایی مانند ویدئوی 360 درجۀ قابل جابه‌جایی VRSE و DinoTrek Experience که اخیراً گوگل و سامسونگ برای استفاده از آن در گوشی‌های گلکسی با Oculus به تفاهم رسیده بودند.

آن‌گونه که «جوست ون درانن» (Joost van Dreunen) تحلیل‌گر بازار می‌گوید، این اقدام اپل حداقل دلالت بر این دارد که اپل به طور ضمنی موافق است که حوزۀ ابزارهای واقعیت مجازی به طور بالقوه پول‌ساز است و شرکت‌هایی که قبلاً وارد این حوزه شده‌اند، احتمالا در شناسایی مسیر آیندۀ بازار به بیراهه نرفته‌اند. بر این اساس، واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد هنوز بخش عمده و بدنۀ بازار تمایلی به این ابزارها ندارند. اما این اقدام اپل، مانند همیشه نشان‌گر یک هدف‌گذاری استراتژیک است.

به گفتۀ او، در نمایشگاه CES امسال، به خوبی اشتیاق تولیدکنندگان بازیها و نیز تولیدکنندگان فیلم‌ها به فناوری سه بعدی قابل مشاهده بود و این نشانه‌ای از این است که بازیگران این حوزه، شرط خود را بر این مبنا قرار خواهند داد و یکی از نشانه‌های این امر، به کارگیری متخصصان در این حوزه است.

این همان شیوه‌ای است که اپل پیش از این هم وارد بازارهای مشابه شده بود. به یاد بیاورید که چگونه مایکروسافت و بلک‌بری کشش بازار برای گوشی‌های هوشمند را کشف کردند ولی این اپل بود که این حوزه را از اساس دگرگون کرد؛ در مورد تبلت‌ها بعد از گوشی های هوشمند و پخش‌کننده‌های MP3 پیش از آن هم وضعیت به همین ترتیب بود. حالا هم نشانه‌هایی جدی از این وجود دارد که اپل تمایل دارد وارد بازاری شود که مایکروسافت و اکولوس نشان داده‌اند افراد حاضرند برای آن پول ریخت و پاش کنند.

پرسش‌های اساسی که در حال حاضر وجود دارد این است که آیا اپل بر روی VR تمرکز خواهد کرد یا AR و یا ترکیبی از هردو. همچنین، این که آیا اپل قصد دارد پیش از معرفی محصول خود، امکانات ظریف و پیشرویی مانند آنچه در مورد آیفون انجام داد پدید بیاورد یا به گونۀ دیگری عمل خواهد کرد.

پاسخ این پرسش‌ها زمانی معلوم می‌شود که اپل تصمیم بگیرد کی زمان ورود به مرحلۀ بعدی فرا رسیده است. در هر حال، هرگونه تفسیری هم که بخوایم از این رفتار اپل ارائه دهیم یک چیز مسلم است و آن این که نفس سایۀ ورود اپل به این حوزه یک عامل مشروعیت زا برای آیندۀ واقعیت مجازی خواهد بود و امکان واقعی شدن «واقعیت مجازی» را افزایش خواهد داد.