به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حسن زاده پیش از ظهر امروز شنبه در سومین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خطاب به تولید کنندگان اظهار کرد: صنعت و تولیدات مرکز وضعیت سختی را دارد پشت سر می گذارد. شرایط حاکم بر تولید ملی و کشور دشوار است و مدت ها تحریم های ناجوانمردانه ای که به این کشور وارد شد اول واحدهای صنعتی و تولیدی را تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی و بحران های مختلف و شرایط ایران بعد از انقلاب، به طور مثبت درگیر تحریم های ظالمانه بوده ایم. قاچاق کالا، موانع تولید و... همه نشان می دهد که تحریم ها باعث شده توجه جدی به امر تولید داشته باشیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان اضافه کرد: تمام مولفه های اقتصاد مقاومتی بر پایه تولید داخلی است که جایگزینی واردات و یا اشتغال جوانان را در پی دارد.

حسن زاده ادامه داد: تولیدات داخلی ما مشکلات زیادی دارد و ساختار تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی مشکل ساز شده است.

وی بیان کرد: بعد از جنگ هشت ساله تحمیلی موفق به بازسازی و نوسازی نشدند و هزینه تسهیلات و نرخ سود هم به شدت بالا بود، رقبای ما شرایط بسیار بهتری مثل تسهیلات آسان قیمت و نرخ تورم پایین داشتند ولی با چنگ و دندان واحدها را سر پا نگه داشتند.

به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان، تولیدات هزینه های بالایی دارد به ویژه در استان خوزستان به دلیل گرمای هوا، هزینه های کارگری و شرایط خاص دیگر.

حسن زاده اضافه کرد: دولت خیلی تلاش کرده تا بخشی از این دردها و مشکلات را حل کند اما با این وجود باز هم درگیر موانع زیادی در بخش تولید هستیم.