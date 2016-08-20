پهنه سنگان آزاد شد/ثبت ۳۵۰درخواست در ساعات نخست آزادسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسداله کشاورز باحقیقت با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۵۰ درخواست پروانه اکتشاف در پهنه‌های یادشده ثبت شده است، گفت:۳۹ محدوده امیدبخش بر روی مواد معدنی آهن، طلا و مس در مراحل شناسایی و پی‌جویی، معرفی و برای اولین بار در این مناطق اندیس‌های مستعد و امید بخشی از سرب و روی نیز اکتشاف شده است.

مدیرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه ۱۳ آنومالی از این تعداد به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار شد، افزود: سایر آنومالی‌های معرفی شده توسط ایمیدرو (۲۶آنومالی) نیز بر اساس اطلاعات ارائه شده با رعایت بند «ب» ماده ۳۲ آیین نامه اجرای قانون معادن، از طریق مزایده واگذار خواهد شد.

وی در خصوص ادامه روند فعالیت پروانه‌های بهره‌برداری، گواهی کشف‌ها و مجوزهای برداشت معتبر متداخل با ۳۹ آنومالی شناسایی شده نیز تصریح کرد: براساس بند «ب» آیین نامه اجرایی قانون معادن ادامه عملیات اکتشاف به دارنده پروانه عملیات واگذارمی‌شود و در این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه وعملیات اکتشاف را شروع کند و در صورت عدم تمایل اشخاص مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم‌گیری کند.

کشاورز میزان حریم محدوده های معدنی و آنومالی های شناسائی شده با طرح های غیرمعدنی را حداقل۲۰ متر اعلام کرد و گفت: این پهنه صرفا برای گروه های ۴(سنگهای تزئینی)، ۵(مواد معدنی غیر فلزی) و ۶ (موادمعدنی فلزی و زغال سنگ) در سامانه کاداستر آزاد شده است.