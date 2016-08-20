حسرت دیدار دوباره بزرگ مرد روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در یادداشت دکتر عباس زارع نژاد عنوان شده است: قرار به دیدار پیرمردی بود از اهالی جنوب استان کرمان و من آن را در ادامه دیدارهای عادی دکتر هاشمی با اهل دشت و کوه و مرز می پنداشتم؛ به خانه اش که رسیدیم حال و هوای روستا بیشتر رخ نمود و آنچه چشم را می نواخت ؛ صفا بود و سادگی. لبخندش را می شد از دور دید، در آغوش گرفت میهمان را و دستی بر شانه اش گذاشت و چه خاضعانه تک تک ما را شرمنده محبتش کرد.

حال دیگری بود در این دیدار.

هر چه کردم نشد بنویسم پیرمرد ۹۵ ساله روستایی؛ که او را مردی با صلابت؛ خوش سیما و مهربان دیدم که چنان حال خوشی داشت که آنم آرزوست.

مرد روستایی حرف که می زد قند مکرر بود و مجلس به حکم ارادت، مالامال از حلاوت. اهل دلی را به زیارت بودم که از فرزندش می گفت، از فرزندی که اشارت آقایش را لبیک؛ دل در گرو یار و پا به میدان نهاده بود.

موقع خداحافظی درک آغوش گرم او بهترین لحظه سفر شد و البته چشم و جان در حسرت او واماند وقتی که نامش را سلیمانی پدر سرلشگر حاج قاسم سلیمانی یافتم.

.... پای رفتن نبود.

و من هنوز که هنوز است در حسرت دیدار دوباره این بزرگ مرد روستایی ام.