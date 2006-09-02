به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت ، در حالي آلمان حدود 2 هزار نظامي خود در شاخه نيروي دريايي را روانه لبنان مي كند كه " ارنست اورلو " رئيس سازمان اطلاعات اين كشور دربيروت به سر مي برد .

وي در ديدار روز گذشته خود با برخي از مقامهاي لبنان كه نامي از آنها در اين گزارش نيامده درباره مبادله اسراي حزب الله و اسرائيل به گفتگو نشست .

اين روزنامه نوشت : اورلو در سال 2004 ميلادي مهمترين نقش را در مبادله اسرا در لبنان ايفا كرد .

" اورلو " در تمام ديدارها و گفتگوهاي خود در لبنان از علاقه مندي آلمان در مشاركت بيشتر در جهت بهبود اوضاع خاورميانه خبر داد .

رئيس سازمان اطلاعات آلمان معتقد است : آزادي اسراي حزب الله و اسرائيل به زمان و تداوم ميانجيگري نياز دارد .

" اولريش ويلهم " سخنگوي دولت آلمان در اين باره تصريح كرد : دولت آلمان به طور رسمي با اعلام موافقت خود درباره اعزام نيرو به لبنان نشان داد كه ثبات خاورميانه تا چه اندازه براي اين كشور اهميت دارد .

اين در حالي است كه يك مقام لبناني در اين باره گفت : طرف آلماني، كه بيشتر اعضاي تيم آن در زمينه قراردادهاي سابق مبادله اسيران و به طور مشخص در سال 2004 ميلادي كار كردند، پيشتر موضع طرف لبناني را مبني بر اينكه آيا كانال آلمان همچنان مناسب ايفاي همين نقش است، محك زدند و پاسخ لبنان به صورت اصولي مثبت بود.

اين مقام بلندپايه لبناني درعين حال در مورد هرگونه اشاره اي مبني بر اينكه آيا طرف آلماني تفويضي از اسرائيل گرفته يا نه از خود ملاحظه كاري نشان داد و تاكيد كرد: نبايد از امور پيشي گرفت و موضع لبنان همچنان موضع كنوني است كه به آن اشاره كردم.