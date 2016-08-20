ازدواج در قم ۹ درصد کاهش یافت/ ثبت روزانه ۷۳ تولد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مکرمی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به ارائه آمار ولادت، وفات، ازدواج و طلاق طی سال چهار ماهه سال جاری در قم پرداخت و اظهار داشت: هشت هزار و ۵۹۲ ولادت، یک هزار و ۸۴۰ فوت، سه هزار و ۳۲۴ ازدواج و هزار و ۳۰ طلاق در قم ثبت شده که شاهد کاهش ۹ درصدی در خصوص ازدواج بوده‌ایم.

وی در ادامه در خصوص آمار طلاق در سال ۹۴ نیز گفت: قم رتبه هشتم طلاق را در میان ۳۱ استان دارد که این آمار سالانه کمتر می‌شود.

معاون اداره کل ثبت احوال استان قم عنوان کرد: طی سال گذشته دو هزار و ۹۲۷ مورد واقعه طلاق در استان قم به ثبت رسیده که نسبت به سال ۹۳، ۸۰ واقعه طلاق کاهش داشته است.

وی افزود: روزی هشت طلاق در قم رخ می‌دهد که نسبت به سال ۹۳ یک دهم کاهش داشته و ۹۸ درصد طلاق‌های قم شهری است که آمار آن بر اساس اقامت زوج محاسبه می‌شود.

۵۴ درصد طلاق‌های قم در کمتر از پنج سال پس از ازدواج بوده است

مکرمی به بیشترین فراوانی طلاق بر اساس گروه‌های سنی پرداخت و گفت: بیشترین فراوانی طلاق در میان زوجه ۲۰ تا ۲۴ سال و زوج ۲۵ تا ۲۹ سال است.

وی اظهار داشت: میانگین سن مردان در هنگام ازدواج حدود ۳۴ سال و خانم‌ها حدود ۲۹ سال است.

معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان قم به مدت زندگی تا طلاق نیز اشاره کرد و گفت: ۱۵ درصد طلاق‌های قم کمتر از یک سال پس از ازدواج و ۵۴ درصد طلاق‌ها در کمتر از پنج سال بوده است.

وی گفت: ولادت در سال ۹۴، ۲۶ هزار و ۶۴۹ واقعه بوده که نسبت به سال ۹۳ یک هزار و ۴۲۰ واقعه افزایش یافته است.

ثبت روزانه ۷۳ تولد در قم

مکرمی افزود: به صورت میانگین ماهانه دو هزار و ۲۲۱ نوزاد در سال ۹۴ در قم به دنیا آمده که روزانه ۷۳ تولد در قم به ثبت رسیده که ۹۸ درصد ولادت‌ها شهری و دو درصد روستایی بوده که این آمار بر اساس محل سکونت مادر تعیین می‌شود.

وی به آمار فوتی‌ها نیز پرداخت و ادامه داد: در سال ۹۴، پنج هزار و ۷۰۰ واقعه فوت در استان قم ثبت شده که نسبت به سال پیش ۲۲۵ واقعه افزایش داشته که نسبت به سال پیش ۱۳ صدم افزایش پیدا کرده و بالغ بر ۹۶ درصد فوت‌های استان شهری بوده است.

معاون اداره کل ثبت احوال استان قم به علت فوت نیز اشاره کرد و گفت: بیشتر آقایان به علت عارضه قلبی و عروقی، سرطان‌ها، تومورها و حوادث غیرمترقبه مانند تصادفات و بیشتر خانم‌ها به دلیل عارضه دستگاه تنفسی فوت کرده‌اند.

کاهش آمار ازدواج

وی در خصوص آمار ازدواج در قم نیز عنوان کرد: در سال ۹۴، ۱۰ هزار و ۵۵۱ مورد ازدواج به ثبت رسید که نسبت به مشابه سال پیش ۳۸۶ واقعه کمتر بوده است.

مکرمی بیان کرد: در سال ۹۴، روزانه ۲۹ ازدواج ثبت شده که نسبت به سال ۹۳، چهار صدم کاهش داشته که از این میان ۹۸ درصد ازدواج‌ها شهری بوده که این آمار نیز بر اساس محل اقامت زوج تعیین می‌شود.

وی به میانگین سن ازدواج نیز اشاره کرد و گفت: میانگین سن ازدواج در آقایان ۲۷ سال و هشت ماه و خانم‌ها ۲۲ سال و ۹ ماه بوده است.

معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان قم به بیشترین فراوانی ازدواج در استان قم نیز اشاره کرد و بیان کرد: خانم‌های ۱۵ تا ۱۹ سال، ۳۵ درصد و آقایان ۲۵ تا ۲۹ سال، ۳۷ درصد از فراوانی ازدواج‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اظهار داشت: ۲۰ درصد ازدواج‌های ثبت شده در استان قم زوج و زوجه همسال و یا کمتر از یک سال تفاوت سنی داشتند.

بیشترین فراوانی نام در قم

مکرمی به بیشترین فراوانی نام در استان قم نیز اشاره کرد و گفت: بیشترین فراوانی نام برای آقایان به ترتیب امیرعلی، علی، محمد حسین، امیرحسین و امیرعباس و برای خانم‌ها به ترتیب فاطمه، زهرا، زینب، ریحانه و نازنین زهرا بوده است.

وی به سایر اقدامات ثبت احوال قم اشاره کرد و گفت: از سال جاری در پنج استان از جمله قم مقرر شد تا کلیه اعلامیه‌ها به صورت الکترونیکی در پایگاه جمعیت کشوری می‌نشیند که این اقدام اطلاعات کشوری را در خصوص آمار دقیق‌تر خواهد کرد.

معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان قم ادامه داد: در سال ۹۴، ۳۱ هزار و ۴۲۱ شناسنامه بزرگ‌سال، ۲۶ هزار و ۹۵۴ شناسنامه سبزرنگ برای نوزادان و کسانی که نام خانوادگی خود را تعویض می‌کنند و پنج هزار و شش مورد شناسنامه المثنی صادر شده است.

وی گفت: در خصوص ارائه کارت هوشمند چهار پایگاه در قم وجود دارد که تا پایان سال ۹۵ چهار پایگاه دیگر نیز اضافه خواهد شد تا خدمات ثبت احوال و کارت هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.