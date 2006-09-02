رشد اقتصادي آمريكا در سال 2007 به 2 درصد سقوط خواهد كرد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ارزش دلار در برابر ارزهاي معتبر به علت نگراني‌ سرمايه‌گذاران نسبت به ركود بخش مسكن آمريكا و تاثير آن بر رشد اقتصادي اين كشور، كاهش يافت.

دلار كه پس از انتشار گزارش ماهانه اشتغال‌زايي در آمريكا اندكي در برابر يورو با افزايش ارزش مواجه شده بود، با تداوم ركود در بخش مسكن آمريكا مجددا كاهش يافت.

بر اساس اين گزارش، با كاهش ارزش دلار، هر يورو 1.282 دلار مبادله شد و ارزش دلار در برابر ين نيز به 116.9 ين كاهش يافت. اقتصاددان‌ها پيش‌بيني مي‌كنند افزايش تفاوت نرخ‌هاي بهره ميان آمريكا و اتحاديه اروپا موجب خواهد شد ارزش يورو در برابر دلار به زودي از 1.3 دلار فراتر رود.

آمار اتحاديه ملي املاك آمريكا نشان مي‌دهد فروش مسكن در اين كشور در ماه جولاي با 7 درصد كاهش به پايين‌ترين سطح در سه سال گذشته رسيده است. اقتصاددان‌ها معتقدند روند ركود در بخش مسكن همچنان ادامه خواهد يافت.

بدين ترتيب، كارشناسان و تحليل‌گران اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند رشد اقتصادي آمريكا در ادامه روند نزولي خود در سال آينده ميلادي به 2 درصد كاهش يابد. بازار مسكن موتور محركه رشد اقتصادي آمريكا در چند سال گذشته بوده است و ركود آن بر چشم‌انداز اقتصادي اين كشور تاثير مستقيم مي‌گذارد.

هم‌اكنون نرخ بيكاري در آمريكا 4.7 درصد است و افزون بر اين، ماه آگوست ماه دشوار ديگري براي خودروسازان آمريكايي بود و افزايش قيمت سوخت موجب كاهش شديد فروش اين شركت‌ها شد به طوري كه جنرال موتورز را مجبور ساخت سقف توليد خود در سه‌ماهه چهارم را كاهش دهد.

شركت‌هاي فورد و دايملر كرايسلر نيز از كاهش 12 و 3 درصدي فروش خود در ماه آگوست خبر دادند. در مقابل، رقباي آسيايي آنها همچنان با افزايش درآمد مواجه هستند و فروش تويوتا در بازار آمريكا با 12.6 درصد مواجه شده است و خودروهاي كم‌مصرف اين شركت در حال قبضه كردن بازار آمريكا هستند.