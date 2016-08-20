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۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۳:۵۶

نخست وزیر ترکیه:

روسیه نیازی به استفاده از پایگاه «اینجرلیک» ندارد

روسیه نیازی به استفاده از پایگاه «اینجرلیک» ندارد

نخست وزیر ترکیه در واکنش به گزارشی مبنی بر درخواست مسکو از آنکارا برای استفاده از پایگاه هوایی «اینجرلیک» ترکیه اعلام کرد که روسیه تاکنون درخواستی در این زمینه ارائه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در واکنش به گزارشی مبنی بر درخواست مسکو از آنکارا برای استفاده از پایگاه هوایی «اینجرلیک» در جنوب ترکیه اعلام کرد که روسیه تاکنون درخواستی برای استفاده از این پایگاه هوایی ارائه نکرده است.

نخست وزیر ترکیه در گفتگو با خبرنگاران خارجی در شهر استانبول اظهار داشت که این گزارشات صحت ندارد و روسیه در خواستی برای استفاده از پایگاه هوایی اینجرلیک ارائه نکرده است.

وی در ادامه افزود: چنانچه روسیه بخواهد برای حمله به مواضع داعش در عراق و سوریه از این پایگاه هوایی استفاده کند، این امر امکانپذیر خواهد بود.

بنعلی ایلدریم ضمن اشاره به این نکته که در حال حاضر هواپیماهای آمریکا و چندین کشور دیگر از این پایگاه استفاده می کنند، گفت که روسیه به این پایگاه هوایی نیازی ندارد؛ زیرا این کشور در سوریه دارای پایگاه است.

کد مطلب 3746973

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