قريب به صد و بيست هزار نسخه خطي توسط مردم نگهداري مي شود

سيد محمدعلي ابهري در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : البته در دو دهه قبل تعداد نسخ خطي موجود در كشور از اين تعداد هم بيشتر بود اما متاسفانه با رخ دادن حوادث طبيعي و غير طبيعي بسياري از اين نسخ خطي از بين رفت كه از جمله اين حوادث مي توانيم به جنگ و زلزله اشاره كنيم .

وي تصريح كرد : براي حفظ همين نسخ خطي موجود در دست مردم و آنچه كه تاكنون از آن فهرستي تهيه نشده است چاره اي جز شناسنامه دار كردن آنها نيست .

عضو هيات رئيسه اتحاديه نسخ خطي اسلامي ادامه داد : حضور ايران در اتحاديه نسخ خطي ، گامي بزرگ درجهت برخورداري كارشناسان ايراني از امكانات مدرن مرمت نسخ خطي به شمار مي رود .

سيد محمد علي ابهري رييس كتابخانه مجلس گفت : كشور ما اگرچه در حوزه تخصص و نيروي انساني چيزي از كشورهاي ديگر كم ندارد اما از امكانات و تجهيزات لازم برخوردار نيست و براي آن كه كشورما در زمينه حفظ و نگهداري نسخ خطي به جايگاه قابل قبولي دست يابد، بايد به دو عامل مهم توجه داشت : " در وهله اول نيروي انساني و در مرحله بعد تجهيزات، امكانات و منابع مالي ".

وي در توضيح اين مطلب اضافه كرد : در مساله مرمت نسخ خطي، ماهرترين و مجرب ترين نيروهاي انساني را داريم اما متاسفاته با كمبود امكانات روبرو هستيم و نتيجه اين مي شود كه ما با كمترين امكانات، بيشترين پيشرفت ها را داشته ايم. اين نبود امكانات و اعتبارات باعث مي شود كه در برخي از موارد، نيروهاي انساني تمام تلاش خود را بكار گيرند اما زماني به نسخ خطي برسند كه اين نسخه ها نابود شده اند .





نسخه خطي كه در كتابخانه آيت الله گلپايگاني قم نگهداري مي شود

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سيد محمدعلي ابهري در ادامه خاطرنشان كرد : ما به تلفيقي از اين دو نيازمنديم؛ هم تجهيزات پيشرفته و هم نيروي انساني متخصص ، اميدورارم در اين زمينه هم بتوانيم با پيشرفت هايي مواجه شويم اما مشكل اين است كه بايد كار را از مراحل پيش از مرمت و پيش از جمع آوري نسخ خطي آغاز كنيم .

اين كارشناس نسخ خطي خاطرنشان كرد : بر اساس پيش بيني ها، نزديك به 300 هزار نسخه خطي در ايران موجود است و حداقل 100 هزار نسخه و كتاب خطي در كتابخانه هاي شخصي و در درون خانوده ها طرح ثبت و تملك نسخ خطي در عمل ناكارآمد بود چراكه مردم آن را مقدمه مصادره نسخ خود مي دانند و نتيجه كار پنهان كردن نسخ خطي است .

وي تصريح كرد : به اين ترتيب ما از 300 هزار نسخه خطي در اين كشور سخن مي گوييم كه تنها 180 هزار نسخه از آنها در كتابخانه هاي بزرگ نگهداري مي شود و مي توان ادعا كرد كه نسبتا شرايط نگهداري مناسبي دارند .

سيد محمدعلي ابهري افزود : اين نسخه ها به خوبي بازشناسي نشده اند. اين نسخ همه جا مي تواند باشند. در كتابخانه هاي مساجد، در امام زاده ها، در كتابخانه هاي شخصي و در مجموعه هاي افراد علاقه مند . وقتي از مكان اين نسخ بي اطلاع باشيم امكان بازشناسي و بازسازي آنها هم وجود ندارد .





نسخه خطي كه در كتابخانه مدرسه سپهسالار نگهداري مي شود

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وي تصريح كرد : نخستين كار مهم و ضروري ما بازشناسي نسخ خطي موجود در كشور است، اين كار بيش از آن كه به قانون و فشار و اجبار نيازمند باشد به فرهنگ سازي و اعتماد نياز دارد.

محمدعلي ابهري يادآور شد : در غير اين صورت نسخ خطي يا زير خاك مي روند و يا از كشور خارج مي شوند. شناسنامه دار شدن نسخ خطي تنها راهكاري است كه مي تواند امكان مرمت و آسيب زدايي آنها را فراهم آورد .