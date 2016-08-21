تیم والیبال جوانان قم فینالیست مسابقات قهرمانی کشور شد

ابوالفضل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات والیبال جوانان پسر کشور در سنندج به مرحله پایانی خود رسید و تیم والیبال استان قم موفق شد با شکست دادن همه حریفان خود به دیدار پایانی این مسابقات راه پیدا کند.



وی افزود: در مسابقات نیمه نهایی این رقابت که عصر شنبه در سنندج به انجام رسید تیم والیبال قم توانست در دیدار برابر لرستان ۳ بر یک به پیروزی برسد و بدین ترتیب راهی مسابقه نهایی این دوره از رقابت‌ها شود.



رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: در این دیدار تیم قم در ست نخست با ارائه یک بازی برتر ۲۵ بر ۱۳ برابر حریف خود صاحب برتری شد و در ست دوم با وجود تلاش فراوان لرستان برای جبران شکست در ست نخست، باز هم این بازیکنان والیبالیست قم بودند که در نهایت ۲۶ بر ۲۴ برنده ست دوم شدند.



احمدی بیان داشت: لرستان در ست سوم توانست ۲۶ بر ۲۴ بازی را به سود خود پایان دهد و به بازگشت به مسابقه امیدوار شود با این حال در ست چهارم بلندقامتان والیبال قم ۲۵ بر ۱۷ حریف خود را شکست دادند و توانستند در مجموع ست شماری ۳ بر یک فاتح این مسابقه شوند.



وی عنوان کرد: تیم والیبال قم برای کسب عنوان قهرمانی امروز در دیدار نهایی به میدان می‌رود و این در حالی است که نماینده قم در دور مقدمانی نیز با پیروزی در هر ۴ مسابقه خود به عنوان تیم اول به این مرحله صعود کرده بود.



رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: مهدی فهیمی پور، میلاد رشیدی، حسین فیروز پور، سید محمد جواد قدسی، مهدی ودودی، علیرضا خدیوی، محمد مهدی رنجبر کامرانی، میثم صنیعی، رضا گودرزی، محمد امین قربانی ثانوی، وحید ابراهیمی و محمد حسین محمدی تبار بازیکنان تیم والیبال جوانان پسر قم را تشکیل می‌دهند و سرمربی این تیم سعید کاظمی است.