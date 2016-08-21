۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۱

گزارش خبرنگار مهر از برزیل:

آذربایجان و چین طلا گرفتند/ مهماندوست باز هم درخشید

دو طلای روز پایانی رقابت‌های تکواندو در حالی به نمایندگان چین و آذربایجان رسید که رضا مهماندوست با تیمی غیر از ایران در بازی‌های المپیک درخشید.

به گزارش خبرنگار مهر از ریودوژانیرو، در روز پایانی رقابتهای تکواندو بازیهای المپیک، تکواندوکاران اوزان سنگین به مصاف رقبای خود رفتند که دو مدال طلا به نمایندگانی از چین و آذربایجان رسید. 

در وزن ۸۰+ کیلوگرم مردان و جایی که که سجاد مردانی بعد از پیروزی مقابل نماینده تونگا، به تکواندوکاری از بریتانیا نتیجه را واگذار کرده واز دور رقابتها کنار رفته بود، در نهایت «رادیک عیسی اف» از آذربایجان به مدال طلا دست یافت. «یوسف عبدالرزاق» از نیجریه در جای دوم ایستاد و نقره گرفت. مدال برنز مشترک هم به «مایکون» از برزیل و «دونگ مین چا» از کره جنوبی رسید. 

در بخش زنان و در وزن ۶۷+ کیلوگرم ژانگ از چین به مدال طلا دست پیدا کرد. «ماریه اسپینوزا» از مکزیک نقره گرفت و مدال برنز مشترک هم به «والکدن باینکا» از بریتانیا و «گالوای جاکیه» از آمریکا تعلق گرفت. 

رضا مهماندوست برای دومین بار بازیهای المپیک را با تیمی غیر از ایران تجربه کرد. وی که سال ۲۰۰۴ با تیم ملی چین تایپه درخشیده بود، در این دوره هم با هدایت تیم تکواندو آذربایجان و حضور میلاد بیگی در تیم خود موفق به کسب یک طلا و دو برنز و عنوان چهارمی مسابقات شد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

ایران در این دوره از بازی ها تا به حال صاحب ۷ مدال شده است. کیانوش رستمی و سهراب مرادی در اوزان ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری و حسن یزدانی در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد صاحب مدال طلا شده اند و سعید عبدولی و قاسم رضایی در اوزان ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی و حسن رحیمی در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد به مدال برنز رسیده اند. علیزاده هم در ۵۷ -تکواندو آخرین دیگر برنزی ایران است.

