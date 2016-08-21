بافت های قدیمی شهرری با ظرفیت آستان حضرت عبدالعظیم(ع)احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، عباس جدیدی عضو شورای اسلامی شهر تهران در سلسله بازدیدهای میدانی از مناطق ۲۲ گانه، این بار در جنوبی ترین منطقه شهر تهران حضور یافت و در حاشیه جلسه ملاقات عمومی با شهروندان این منطقه گفت: احیای بافت های فرسوده محله نفرآباد و هاشم آباد به عنوان قدیمی ترین محله های پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از موارد اولویت داری است که می توان با استفاده از ظرفیت این آستان مقدس، نوسازی این محدوده را تسریع کرد.

جدیدی با اشاره به این نکته که تملک املاک داخل طرح توسعه آستان با هزینه صرف شهرداری امکان پذیر نیست، افزود: باید تلاش کنیم با تعامل بین بخشی، بهترین امکانات رفاهی و عمومی را برای شهروندان ساکن در محله های پیرامونی حرم و زائرانی که هر روزه مهمان این محل مقدس هستند، تأمین کنیم.

وی عملکرد مدیریت شهری منطقه ۲۰ تهران در سال های اخیر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توجه به وجود بیشترین مساحت حریم شهر تهران در این منطقه جنوبی، محافظت از پهنه حریم به خوبی مدیریت شده است.

جدیدی پویایی مدیریت شهری را نشأت گرفته از روحیه مشارکت پذیری و مطالبه گری شهروندان این منطقه برشمرد و گفت: برای افزایش سرانه ها و ظرفیت های فرهنگی و ورزشی باید بیش از پیش تلاش کنیم و این درحالی است که سرانه های فضای سبز منطقه وضعیت قابل قبولی دارد.

وی با اشاره به اینکه منطقه ۲۰ تهران به علت بافت تاریخی و سنتی دارای شرایط خاص و متفاوتی نسبت به دیگر مناطق شهر تهران است، افزود: اختصاص بودجه و توزیع سرانه های فرهنگی و اجتماعی در منطقه ۲۰ بایستی با نگاه ویژه تری انجام شود.

معاون امورنظارت شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به همراه شهردار منطقه و مدیران ارشد شهرداری منطقه ۲۰ در خانه شهید نیک پی حاضر شد و با خانواده معزز این شهید دیدار کرد و همچنین از آزاده سرافراز، سید مرتضی طالقانی نژاد از پرسنل منطقه ۲۰ تجلیل به عمل آورد.