مرتضی بیدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های نخستین دوره لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور از روز شنبه آغاز شد و تیم فوتسال الوند به نمایندگی از استان قم وارد این پیکارها شد.



وی افزود: تیم فوتسال الوند قم مسابقات خود در لیگ برتر فوتسال نوجوانان کشور را در شهر اراک برگزار می‌کند و نخستین دیدار این تیم برابر تیم پرشین پارس مشهد برگزار شد که این بازی با برتری ۴ بر ۲ تیم الوند قم همراه بود.



مدیر تیم فوتسال الوند قم گفت: در این مسابقه که عصر روز شنبه در اراک برگزار شد، الوند قم در دقیقه ۷ مسابقه توسط علی رنجبر به گل رسید اما در دقیقه ۱۵ مسابقه پس از این که الوند به سقف تعداد خطای مجاز رسید، از روی نقطه پنالتی دوم دروازه این تیم باز شد تا کار به تساوی کشیده شود.



بیدقی بیان داشت: نماینده قم پیش از پایان نیمه نخست به گل دوم رسید و محمدرضا شامخی در دقیقه ۱۸ بازی دروازه تیم پرشین پارس را گشود تا نیمه نخست با پیروزی ۲ بر یک الوند قم به پایان برسد اما در فاصله ۵ دقیقه پس از آغاز نیمه دوم گل تساوی تیم مشهدی به ثمر رسید.



وی عنوان کرد: در حالی که بازی با تساوی ۲ بر ۲ پیش می‌رفت شوت دیدنی علیرضا زینلی بلوکه شد و عباس اسم خانی بازیکن تیم الوند قم در دقیقه ۳۲ گل سوم را به ثمر رساند و سپس در دقیقه ۳۸ و در آخرین دقایق مسابقه سید حسین محمد حسینی گل چهارم الوند را نیز وارد دروازه حریف کرد.

مدیر تیم فوتسال الوند قم تصریح کرد: رضا اقبالی، مجید حیدری، علیرضا زینلی، سید حسن احمدی، محمدرضا شامخی، علی رنجبر، مرتضی عباس آبادی، عباس اسم خانی، سینا حدادی، معین میرزا حسینی، امیرحسین ربیعی، سید حسین محمدحسینی نژاد و محمد صادقی زاده بازیکنان الوند در این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند و حسن عبدی به عنوان سرمربی، علی نوری به عنوان مربی و محمد ابراهیمی به عنوان سرپرست تیم کادر الوند را تشکیل می‌دهند.



بیدقی افزود: شرهانی دهلران، پرشین پارس رضوی مشهد، الوند قم، کلاسیک خرم آباد و آتیه سازان شازند تیم‌های حاضر در مرحله گروهی لیگ برتر نوجوانان کشور در گروه سوم را تشکیل می‌دهند.