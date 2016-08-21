کشف قدیمی ترین فسیل ملخ جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی در صخره های یکی از کوه های مغولستان که مربوط به دوره ژوراسیک زمین شناسی است، موفق به کشف سه نوع گونه از ملخ با نام «سیکادا» شده اند که به دوره ما قبل از تاریخ بر می گردند.

به گفته محققان عمر این فسیل ها ۱۶۴ میلیون سال است که می توان گفت این نوع از ملخ ها هم عصر دایناسورها بوده اند و به گروهی از ملخ های مودار یا tettigarctid تعلق دارند که امروزه بسیار نادر شده اند.

محققان نام این سه ملخ را Sanmai kongi ، Sanmai mengi و Sanmai xuni گذاشته اند. هر کدام از این حشرات به طرز قابل توجهی فسیل شده اند و حتی رگ های بال های آنها هم حفظ شده است.

به عبارت دیگر، در فسیل های یافت شده می تواند ظرافت و تنوع رنگی بال این نوع از ملخ ها را هم مشاهده کرد.

گفته می شود یکی از راه های بسیار مهمی که این حشرات برای زنده ماندن خود در عصر دایناسورها انجام می دادند، استتار بوده است.