تکواندوکاران قمی صاحب یک نشان نقره و ۲ مدال برنز شدند

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی نونهالان کشور در گروه پسران با حضور نزدیک به ۳۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان کشور به میزبانی لرستان برگزار شد و حاصل تلاش تیم اعزامی قم به این رقابت‌ها کسب ۳ مدال در اوزان مختلف بود.



وی افزود: با برگزاری رقابت‌های قهرمانی نونهالان کشور که روز شنبه در لرستان پایان یافت ۳ تکواندوکار استان قم شامل ابوالفضل مولایی مدال نقره٬ محمد مهدی رشیدی و علیرضا توکلی مدال برنز این رقابت‌ها را به‌دست آوردند و مهرداد آشتیان داور بین المللی هیئت تکواندو استان قم با دعوت کمیته داوران فدراسیون تکواندو در این رقابت‌ها به قضاوت پرداخت.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: نونهالان پسر استان در روز نخست رقابت‌های قهرمانی کشور با ارائه نمایش‌های خوب و تلاش ستودنی با وجود قرار گرفتن در قرعه‌های سخت موفق شدند توسط علیرضا توکلی و محمد مهدی رشیدی٬ استان قم را صاحب ۲ گردن آویز برنز کنند.



جمشیدی بیان داشت: این موفقیت در حالی به دست آمد که امیر عباس ساکی و کامران کاظمی در یک قدمی کسب سکو و تنها با یک امتیاز اختلاف بازی خود را واگذار کردند و قم از کسب مدال‌های بیشتر باز ماند.

وی عنوان کرد: در روز دوم این رقابت‌ها حاصل تلاش نمایندگان قمی یک مدال نقره بود که ابوالفضل مولایی با پشت سر گذاشتن حریفان خود در فینال به نماینده استان تهران بازی را واگذار نمود و جایگاه دومی را از آن خود کرد ضمن این که علی زند٬ ابوالفضل زنگنه٬ کیوان کاظمی٬ مهدی سیامکی و محمد جواد عبداللهی پور دیگر هوگوپوشان قمی بودند که ناکام از دور رقابت‌ها کنار رفتند و حذف شدند.



رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: هدایت این تیم بر عهده محمد عباس عزیز زاده به عنوان سرمربی بود و محمد رضا رجبی به عنوان مربی٬ یاشار محمدی به عنوان کمک مربی و رضا عزت زاده به عنوان سرپرست٬ تیم نونهالان تکواندوی قم را همراهی کردند ضمن این که برای اولین بار در ترکیب تیم نونهالان استان٬ مصطفی طاهری از تکواندوکاران و داوران استان قم٬ به عنوان روانشناس تیم را همراهی کرد.