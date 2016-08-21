به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، به دنبال درگیریها در مرز چمن بین دو کشور افغانستان و پاکستان و بسته شدن این مرز، مقامات دو کشور طی جلسه ای برای حل این موضوع به مذاکره نشستند.

پس از این مذاکرات مقامات افغانستانی اعلام کردند که این مرز برای مدت نامشخصی بسته خواهد ماند و هنوز زمانی برای بازگشایی دوباره آن اعلام نشده است.

لازم به ذکر است که روز گذشته پس از آنکه شهروندان افغانستانی در منطقه «اسپین بولدک» به مناسبت نود و هفتمین سالروز استقلال افغانستان دست به اعتراض زدند و پرچم پاکستان را در گذرگاه مرزی چمن به آتش کشیدند این گذرگاه مرزی از سوی مسئولان پاکستانی به روی مسافران و کامیون های حمل بار بسته شد.

این رویداد پس از آن رخ داد که جمعی از شهروندان پاکستانی در ایالت بلوچستان پاکستان در اعتراض به اظهارات مداخله جویانه اخیر «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در مورد این ایالت راهپیمایی اعتراض آمیزی انجام دادند و خود را به گذرگاه مرزی چمن رساندند.

شهروندان افغانستانی با دیدن این جمعیت خشمگین شده و پرچم پاکستان را در این منطقه به آتش کشیدند. پس از این واقعه پاکستان مرز خود را به روی افغانستان بست.

شهروندان افغانستان پلاکاردها و دست نوشته های در دست داشتند که روی آنها شعارهایی علیه پاکستان نوشته شده بود. پس از به آتش کشیده شدن پرچم پاکستان گذرگاه مرزی چمن به طور کامل بسته شد.

پس از بسته شدن گذرگاه مرزی چمن فعالیت های تجاری و اقتصادی، حمل و نقل کالا و نیز ارسال کمک برای نیروهای ناتو نیز به حالت تعلیق درآمده است.