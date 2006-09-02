به گزارش خبرنگار مهر، داستان اين نمايش درباره عنكبوتي است كه آرزوي پروانه شدن را در سر مي پروراند و براي رسيدن به اين آرزو تلاش مي كند. اما مشكلاتي براي عنكبوت در راه پروانه شدن به وجود مي آيد. قاسمي نويسنده و كارگردان "عنكبوت پروانه اي" دانش آموخته رشته تئاتر عروسكي از دانشكده سينما و تئاتر است و اين نمايش را به عنوان پايان نامه خود ارائه داده است.

"عنكبوت پروانه اي" ارديبهشت ماه امسال در جشنواره نمايش عروسكي دانشجويي نيز روي صحنه رفته و قاسمي با حضور در جشنواره بين المللي تئاتر عروسكي دومين حضور جشنواره اي خود را تجربه مي كند. وي تغييراتي در اجراي نمايش اعمال كرده كه از آن جمله مي توان كم شدن زمان نمايش نسبت به اجرا در جشنواره نمايش عروسكي دانشجويي اشاره كرد.

"عنكبوت پروانه اي" با يازده عروسك روي صحنه مي رود و بيشتر قسمت هاي بدن عروسك ها از جمله پلك، چشم و بال ها حركت مي كند. قاسمي و محبوبه غلامي طراح و سازنده عروسك، سودابه كردي طراح صحنه، فرزاد استاد عبدالحميد آهنگساز، رضا خليلي دستيار كارگردان و ستاره امينيان، پريا علي محمدي، عليرضا كي منش، زهرا رضايي، نعيما كرمي، نوشين غفاري، نازنين كريمي، نيلوفر مسعودي، فاطمه پورهاشمي، مهرداد مصطفوي و قاسمي عروسك گردانان نمايش هستند.

نمايش "عنكبوت پروانه اي" يكشنبه 12 و دوشنبه 13 شهريور ساعت 16 و 19 در تالار سايه مجموعه تئاتر شهر روي صحنه مي رود.