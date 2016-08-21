نیازعلی ابراهیمی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اجرای این طرحها که شامل ۴۳ طرح آب و خاک، ۲۴ طرح دام و طیور، ۲ طرح تعاون روستایی، و هشت طرح منابع طبیعی و آبخیزداری است افزون بر یک هزار و ۲۳۵ میلیاردو ۹۳ میلیون ریال هزینه شده است.

وی یادآور شد: با بهره برداری ازطرح های یادشده ضمن بهره مندی ۸۰۵ خانوار روستایی از خدمات زیربنایی، زمینه اشتغال ۲۸۳ نفر بطور مستقیم و ۲۰۵ نفر بطور غیر مستیقم در استان فراهم شده است.

ابراهیمی پاک تاکید کرد : طرحها و برنامه های متنوعی در آستانه بزرگداشت هفته دولت (۲ لغایت ۸ شهریورماه) بمنظور زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر در این سازمان برگزار می شود.