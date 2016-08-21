به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی بیانیه‌ای با گرامیداشت ۳۱ مرداد ماه روز صنعت دفاعی، تلاش‌گران عرصه صنعت دفاعی را از سرمایه‌های راهبردی کشور و نقش‌آفرینان اصلی عرصه بازدارندگی و اقتدار دفاعی ملت ایران دانست.

در این بیانیه آمده است: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تجربه تلخ مقطع وابستگی همه‌جانبه به بیگانگان، ‌صنعت دفاعی کشور با اتکا به الطاف بی شائبه الهی و رهبری‌های داهیانه بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام راحل عظیم الشأن‌ و خلاقیت و ابتکار فرزندان انقلابی و مؤمن ‌ایران زمین، بخش‌های مختلف تحقیقاتی و صنعتی نیروهای مسلح، به ویژه در وزارت دفاع، علی رغم محدودیت‌های فراوان ناشی از تحریم‌های همه جانبه، شکوفا گردید.

این بیانیه می‌افزاید: با آغاز جنگ تحمیلی و ۸ سال دفاع مقدس و مواجهه با تهدیدات گوناگون و پیامدهای حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در برابر نظام نوپای اسلامی، تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق دستیابی به فن‌آوری‌های نوآورانه نظامی و دفاعی به مثابه ضرورتی حیاتی مورد تأکید قرار گرفت.

در این بیانیه تاکید شده است: عرصه صنعت نوین دفاعی کشور به مدد رهبری‌های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، مدیریت جهادی، روحیه بسیجی و آرمان‌خواهی اندیشمندان و متخصصین کشور به نقطه‌ای رسید ‌که این عرصه را به نمایشگاهی از عظمت، پویایی، چابکی، ورزیدگی و توانایی برای رفع نیازهای نیروهای مسلح مبدل ساخته است.

این بیانیه می‌افزاید: ‌پیشرفت‌های شگرف و خیره‌کننده متخصصان عرصه صنعت دفاعی ‌با پرچمداری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شرایط تهدید و تحریم، در واقع نماد شکوهمند خودکفایی، خودباوری و مظهرتحقق اقتصاد مقاومتی می باشد. ‌

مختصصان صنعت دفاعی کشور ‌ضمن سپاس از تدبیر عالمانه فرماندهی معظم کل قوا، در نامگذاری ۳۱ مرداد ماه به عنوان «روز صنعت دفاعی» و با گرامیداشت یاد و خاطره سه وزیر شهید، دکتر مصطفی چمران، سرلشکر نامجو و سرلشکر فکوری و ‌یک‌هزار شهید گرانقدر وزارت دفاع و تبریک این روز به آحاد ملت سرافراز ایران اسلامی به ویژه کارکنان متعهد، سخت‌کوش و متخصص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اعلام می‌دارد:‌ توان بازدارندگی و قدرت دفاعی کنونی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که از یک سو در دل دشمنان انقلاب و قدرت‌های سلطه‌گر جهانی هراس و وحشت افکنده و از سوی دیگر موجب خرسندی خاطر و اعتماد ملل آزادیخواه جهان و دولت‌های منطقه شده است، این پیام را در بر دارد که ملت استوار ایران اسلامی با کسب شایستگی‌های علمی و با شکستن مرزهای دانش در حوزه‌های مختلف به ویژه عرصه صنعت دفاعی، قله‌های رفیع عزت و اقتدار را بیش از پیش فتح کرده است.