ایرادات اساسی قراردادهای نفتی باقیست/ کار خودشان را کرده اند!

هدایت‌الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس برای بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی و درباره ایراداتی که از سوی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نسبت به این قراردادها اعلام شده است، اظهار داشت: موارد ۱۵ گانه‌ای که به عنوان ایرادات الگوی جدید قراردادهای نفتی مطرح است و باید برطرف شود، ایراداتی است که برخی کارشناسان نسبت به این الگو گرفته‌اند و در نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور نیز بر رفع این ایرادات تاکید شده، اما برطرف نشده است.

وی افزود: از جمله این ایرادات این است که رهبر انقلاب فرموده بودند که باید به سمت مخازنی که ضریب بازیافت آنها زیر ۲۰ درصد است، حرکت شود؛ در حالی که خلاف این عمل شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: رعایت حاکمیت ما در قراردادها و مخازن نیز از دیگر ایراداتی است که برطرف نشده است؛ با روشی که در این الگوی قراردادها پیش‌بینی شده که بر اساس آن فقط ۵۰ درصد در کارها و قراردادها حق تصمیم‌ داریم، این ایراد باقی مانده است.

خادمی تصریح کرد: مسئله اینجاست که اگر میان ما و پیمانکار توافقی حاصل نشد، معلوم نیست که میزان حاکمیت ما بر مخازن چقدر است و به همین شکل رها خواهد شد؛ آیا در این موارد باید به هیأت داوری خارج از کشور مراجعه کنیم؟ اگر این‌گونه باشد هیچ حاکمیتی در قرارداد نداریم.

وی افزود: اشکال و سؤال دیگر این است که بعد از ۳۷ سال چه اتفاقی افتاده است که با وجود کشف و توسعه این میزان از میادین با تلاش صنعتگران حوزه نفت، امروز به سراغ پیمانکاران خارجی می‌رویم؛ در حالی که عربستان سعودی امروز به این نتیجه رسیده است که خارجی‌ها را بیرون کند و قرارداد خدماتی ببندد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: آقای زنگنه و دوستانش بیش از یک دهه مدیریت وزارت نفت را در دست داشته‌اند، حالا چرا می‌گویند ما نمی‌توانیم و به دنبال پیمانکاران خارجی هستند؟!

خادمی با بیان اینکه مباحث سیاسی را وارد موضوع تخصصی کرده‌اند، اظهار داشت: ظاهراً کار خودشان را انجام داده‌اند! دیدیم که با چه دستپاچگی جلسه غیرعلنی گذاشته شد و نتیجه‌ای هم به آن صورت نداشت و مجلس هم از دو هفته آینده تعطیل خواهد بود تا آقایان بتوانند کار خودشان را بکنند.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه امروز رئیس مجلس ایرادات ۱۵گانه قراردادها را برای برطرف کردن به دولت اعلام می‌کند، آیا امید به رفع این ایرادها است یا خیر، گفت: به نظرم کار به همین شکل باقی خواهد ماند و آن ایراداتی که مد نظر آقایان است، از نظر ما ایراد نیست؛ ایرادات اساسی باقی خواهد ماند چرا که تابحال تغییری نکرده‌ است.

ایرادات اساسی را باقی گذاشته اند! / انتقاد از شیوه برگزاری جلسه غیرعلنی

نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک در مجلس افزود: ایراداتی که ما به آنها اشاره می‌کنم، خطراتی است که برای منافع ملی وجود دارد و استقلال سیاسی و اقتصادی ما را زیر سؤال می‌برد و خام‌فروشی را تداوم می‌دهد و ضد اقتصاد مقاومتی است؛ این ایرادات پابرجاست و تعدیل هم نشده است. حتی من فکر می‌کنم کار خود را با «توتال» هم تمام کرده باشند!

خادمی با انتقاد از شیوه برگزاری جلسه غیرعلنی امروز گفت: وقتی جلسه غیرعلنی می‌گذاریم باید وقت کافی به همه بدهیم که صحبت کنند؛ در حالی که در جلسه امروز وزیر نفت به اندازه کافی وقت داشت و صحبت کرد، اما به مخالفان و منتقدان از جمله خود من، سه یا چهار دقیقه بیشتر وقت ندادند.

مدیران نفتی سکوت نکنند

وی در پایان خواستار سکوت نکردن مدیران متخصص حوزه نفت و گاز به ویژه در مناطق نفت‌خیز جنوب شد و گفت: این مدیران و صنعتگران که در ۳۷ سال گذشته زحمت کشیده‌اند و چرخ اقتصاد کشور را چرخانده‌اند و در سخت‌ترین شرایط جنگ و تحریم، صنعت نفت را پیش برده‌اند، امروز نباید سکوت کنند.