چاقي معضل بزرگ جهان در سال 2010

به گزارش خبرگزاري مهر ، چنانچه كارهاي گسترده اي به منظور جلوگيري از چاقي در جهان انجام نشود مردم و دولت ها بايد هزينه جاني و مالي زيادي را در مقابله با اين امر بپردازند.

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه فقط در انگلستان 19 درصد از پسران و 22 درصد از دختران در سنين 2 تا 15 سال دچار چاقي هستند.

بنابراين گزارش ، چنانچه والدين دچار چاقي باشند احتمال چاق شدن كودكان به طور ارثي تا 5 برابر افزايش خواهد يافت.

كارشناسان توصيه مي كنند كه غذاهاي سريع و پر چرب از برنامه غذايي حذف شود و آب كافي نيز در طول روز نوشيده شود ، زيرا نوشيدن مقادير كافي آب به دفع سموم از بدن كمك مي كند.

در عين حال والدين بايد توجه داشته باشند كه چنانچه در دوران كودكي به فرزندان خود شيريني و شكلات زياد بدهند ، اين افزايش وزن تا سال هاي بعد نيز با آنان مي ماند و زمينه را براي چاقي آماده مي سازد.

اين گزارش حاكي است: چنانچه مصرف ميوه و سبزيجات جايگزين مواد غذايي پر كالري و انواع آب ميوه و نوشابه شود علاوه بر تامين سلامتي از اضافه وزن افراد نيز جلوگيري مي كند.

چاقي تهديدي بزرگ براي جوامع محسوب مي شود ، زيرا مي تواند منجر به بروز مشكلات جسمي و روحي براي افراد شده و مانع از كار كردن افراد شود و در ضمن بيماري هاي جنبي گوناگوني را ايجاد مي كند كه درمان آنها هزينه هاي هنگفتي را براي خانواده و دولت ها به همراه دارد.