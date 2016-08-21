مناطق بحرانی مازندران به صفر رسیده است/ رواج طلاق صوری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه محلات آلوده ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از آسیب‌ها از جمله سرقت و تجاوز به عنف در این محلات رخ می‌دهد.

یونسی به بهسازی و بازسازی ۳۰ منطقه آلوده در استان اشاره و اضافه کرد: محله آلوده عباس آباد نکا به عنوان پایلوت مورد توجه قرار گرفته است.

معاون استاندار مازندران افزود: مازندران جزو نادر استان‌های کشور است که در بسیاری از شاخص‌های جرائم با کاهش مواجه بوده است و امنیت به استان بازگشته است.

یونسی با بیان اینکه سرقت‌های مهم در استان دو درصد کاهش یافت گفت: کاهش ۴۴ درصدی تجاوز به عنف، کاهش ۳۳ درصدی شرارت، کاهش ۳۲ درصدی قتل از جمله دستاوردها بوده است.

معاون استاندار مازندران به افزایش ۱۶ درصدی خودکشی در استان اشاره کرد و گفت: دنبال آسیب شناسی علمی این معضل هستیم.

یونسی عنوان کرد: قاچاق سلاح و کشف آن با رشد ۵۵ درصدی همراه بوده است و خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته محلات بحرانی در استان به صفر رسیده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با عنوان اینکه جامعه نسبت به پدیده طلاق کم تفاوت شده است افزود: طرح جامع کاهش طلاق در استان تهیه شده و بومی سازی شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری باید جلوی رشد طلاق را بگیریم افزود: در سال جاری شاهد کاهش چشمگیر طلاق بوده‌ایم.

وی با عنوان طلاق صوری بویژه در سنین بالا و بیش از ۲۰ سال زندگی مشترک در استان رواج یافته است افزود: در این زمینه نیز بررسی های کارشناسی در دست اقدام است.

علیرضا یونسی با اظهار اینکه سه منطقه نگهداری معتادان در استان راه اندازی شده است عنوان کرد: معتادان دستگیر شده در این مناطق نگهداری می شوند.