به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهریاری یکشنبه در جمع خبرنگاران تبریز اظهار داشت: بهتر است در برخورد با تولیدات موسیقیایی بومی و داخلی با این نگاه وارد شویم که تلاش و زحمات صورت گرفته در این حوزه برای مقابله با تهاجم فرهنگی بوده و حضور فعالان و برگزاری کنسرت های موسیقی در شهرهای کوچک بر اساس یک عرق ملی و در راستای تقویت این مهم صورت می گیرد و این نکته نیز باید مورد توجه باشد که تخریب و تضعیف موسیقی داخلی موجب گرایش بیش از پیش مخاطب به تولیدات نامناسب غیربومی خواهد شد که این امر در تعارض با اصول مبارزه با تهاجم فرهنگی است.

وی با تاکید بر رعایت و احترام به خطوط قرمز پذیرفته شده کشور از سوی مخاطبان و برگزار کنندگان رویدادهای موسیقیایی چون کنسرت ها تاکید کرد: در این میان باید اذعان کرد که فرهنگ موسیقیایی مردم آذربایجان بسیار بالاست و ما نیز به عنوان فعالان این عرصه تمام تلاش خود را برای ارتقای سطح این فرهنگ از طریق تولید آثار فاخر انجام خواهیم داد و برخورد بنده با برخی حاشیه سازان در کنسرت های اخیر نیز در همین راستا صورت گرفته است.

این خواننده تبریزی در ادامه برخی شیطنت ها در اجرای کنسرت ه را اقداماتی کانالیزه شده با هدف حذف برخی چهره های متعهد دانست و افزود: افرادی که خود را در عرصه موسیقی متعلق به ایران زمین و مردم این سرزمین می دانند، با سختی و دشواری های بسیار برای اعتلای آن تلاش می کنند و نباید با آمیختن این فضای هنری با مسائل غیرمرتبط، به این دست از هنرمندان واقعی موسیقی آسیب زد.

وی با اشاره به کاهش استقبا عمومی از کنسرت های آذری، بر لزوم آسیب شناسی این موضوع توسط اساتید و فعالان این حوزه تاکید و تصریح کرد: در همین راستا تلاش خواهیم کرد تا در برنامه ها و کنسرت های اینده علاوه بر ارائه آثار جدید و گلچینی از کارها و آلبوم های قبلی، توجه ویژه ای نیز به موسیقی محلی و فولکلور آذربایجان داشته باشیم تا علاوه بر جذب مخاطبان جوان، به نیازهای موسیقیایی اقشار سنتی نیز پاسخ دهیم.

شهریاری خاطر نشان شد: قطار موسیقی همواره در حال حرکت است و با پیاده و سوار شدن رحیم شهریاری و امثال آن نیز از حرکت باز نخواهد ایستاد اما باید اذعان کنم که اگر روند بی توجهی و عدم حمایت مسئولان استانی بویژه در تبریز تداوم یابد، پرونده موسیقی آذری این استان در آینده نه چندان دوری بسته خواهد شد زیرا معدود خوانندگانی بدلیل شناخته شده در نتیجه تحمل دشواری های بی پایان این مسیر قادر به ادامه فعالیت های خود هستند اما خوانندگان جوان با موانع عدیده ای روبرو هستند که نیازمند حمایت و رفع آنها از سوی مسئولان است.

این چهره شناخته شده موسیقی آذری به تقلیل استاندارهای موسیقیایی در شبکه استانی سهند و رویکردهای غیرکارشناسانه در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: آروزی قلبی ام برگزاری کنسرت های چند ۱۰ روزه رایگان در جای جای استان های آذری زبان است که امیدوارم با همکاری نهادها و مسئولان مرتبط روزی این آرزو محقق شود و شاهد برگزاری یک جشنواره فرهنگی و موسیقیایی در شٱن مردم این خطه باشیم.