به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های کوتاه «کچ» به کارگردانی مهرداد حسنی، «یک آن» به کارگردانی نقی نعمتی، «تنازع» به کارگردانی مسعود حاتمی، «امضاء» به کارگردانی محمد ثریا و «قارلی داملار» به کارگردانی هایده مرادی فیلم‌های شرکت کننده در جشنواره «فریزا» هستند که با ۱۸۸ فیلم کوتاه حاضر در بخش مسابقه این جشنواره به رقابت می پردازند.

جشنواره بین‌المللی فیلم «فریزا» توسط سازمان هنرهای مستقل کوزوو تأسیس شده است و هرسال با شعار ترویج ارزش‌های جهانی از طریق زبان، فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی تا ۳۰ دقیقه و فیلم‌های بلند تا ۶۰ دقیقه را به رقابت می‌گذارد.

سال گذشته در سومین دوره این جشنواره، فیلم کوتاه «آغی» به کارگردانی یوسف کارگر به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره حاضر بود.

فیلم های کوتاه «مرد نمکی» به کارگردانی سید سجاد موسوی، «گزارشی درباره مینا» به کارگردانی کاوه مظاهری، «باور» به کارگردانی امیر واحدی، «مدوخ» به کارگردانی بهروز روستایی، «مثل پدر» به کارگردانی سیاوش شهابی، «اوراکل» به کارگردانی سید محسن پور محسنی شکیبا، «بیماری» به کارگردانی میلاد و سجاد ستوده، «سه سال و سه ماه و دو روز» به کارگردانی سعید ولی زاده و داود رحمانی و «بچه های بهشت» به کارگردانی امیر مسعود سهیلی ۹ فیلم کوتاه حاضر در بخش مسابقه این جشنواره از ایران هستند.

چهارمین دوره جشنواره فریزا کوزوو ازتاریخ ۲ تا ۶ سپتامبر برابر با ۱۲ تا ۱۶ شهریور در فریزای کوزوو با برگزاری کارگاه‌های آموزشی‌، برنامه‌های گردشگری و فرهنگی در فریزای کوزوو برگزار می‌شود.