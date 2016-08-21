۲میلیاردریال کالای قاچاق در ساوه توقیف شد/کشف ۴۷هزارنخ سیگارقاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از کشف محموله دو میلیارد ریالی کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد.

علی اصغر طالبی گفت: ماموران انتظامی شهرستان ساوه حین کنترل خودروها، یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در یکی از محورهای مواصلاتی شناسایی کردند.

وی افزود: در عملیاتی خودرو متوقف و پس از بازرسی از آن ۷۹۰ کارتن جعبه مقوایی و فلزی شامل لوازم دکوری و تزئینی، لوازم سرگرمی، سبدهای حصیر باف و چوبی، برچسب و پادری به ارزش تقریبی دو میلیارد ریال کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۴۷هزار نخ سیگار قاچاق در خمین

۴۷هزار و ۵۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق در دو عملیات ماموران انتظامی شهرستان خمین کشف شد.

محمدعلی گودرزی، فرماندهی انتظامی خمین در این باره گفت: ماموران انتظامی خمین در تحقیقاتی از فعالیت دو نفر در زمینه خرید و فروش سیگار قاچاق در سطح این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس محل فعالیت هر دو فروشنده شناسایی و با هماهنگی با دستگاه قضایی و در بازرسی از واحدهای صنفی آنان، ۴۷هزار و ۵۰۰ نخ سیگار خارجی و ۱۷۰ بسته تنباکوی قاچاق کشف شد.

گودرزی بیان داشت: هر دو متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف چک پول های تقلبی در زرندیه

۱۸ چک پول تقلبی از دو نفر که قصد خرج کردن چک پول هایشان در واحدهای صنفی شهرستان زرندیه را داشتند، کشف شد.

داود کاظمی فرمانده انتظامی زرندیه در این باره گفت: روز گذشته گزارشی در خصوص ارائه تعدادی چک پول تقلبی توسط دو مرد جوان ناشناس به یک واحد صنفی در شهر زرندیه، به پلیس شهرستان اعلام شد.

وی اضافه کرد:‌ ماموران انتظامی شهرستان برای بررسی موضوع به واحد صنفی مراجعه کردند و در بررسی انجام شده مشخص شد که چک پول های ارائه شده به متصدی واحد صنفی تقلبی است.

کاظمی خاطر نشان کرد:‌ بلافاصله مشخصات دو متهم به کلیه تیم های گشت انتظامی ابلاغ شد و بعد از ساعتی متهمان با یک دستگاه خودروی نیسان وانت شناسایی و متوقف شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از متهمان، ۱۸ چک پول تقلبی به ارزش ۹ میلیون ریال کشف شد.