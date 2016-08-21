به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر عمیدیان امروز (یکشنبه) در مراسم رونمایی از فاز تجاری طرح «ترابردپذیری موبایل» که این امکان را به مشترک می‌دهد که بتواند با حفظ شماره خود، اپراتور موبایل خود را تغییر دهد، اظهار داشت: با اجرای طرح این امکان برای مشترکان ایجاد شده است که اگر از هزینه، کیفیت، تنوع خدمات و پوشش‌دهی اپراتور خود رضایت دارند، بدون دغدغه تغییر شماره، از خدمات و سرویس‌های سایر اپراتورها استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح ابتدا به صورت آزمایشی با هدف رفع مشکلات موجود انجام شد، ادامه داد: افزایش رقابت، بهبود کیفیت و حق انتخاب برای کاربران از جمله اهداف این پروژه است. بر این اساس رگولاتوری با رفع موانع موجود این امکان را برای مشترکان فراهم کرده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اجرای این طرح کاهش هزینه و حفظ شماره و استفاده از سرویس‌های جدید و در نهایت حق انتخاب را برای کاربران فراهم کرده است، گفت: تاکنون طرح «ترابردپذیری موبایل» در ۷۴ کشور دنیا اجرا شده است که برآوردها در خیلی از موارد از موفقیت آن حکایت دارد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این طرح طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به اپراتورهای موبایل تکلیف شده است، گفت: در اجرای طرح «ترابردپذیری موبایل» علاوه بر پیمانکاران داخلی، از مشاوران فرانسوی و پیمانکار هلندی نیز استفاده کرده‌ایم.

عمیدیان با اشاره به اینکه فاز آزمایشی طرح ترابردپذیری از ۲۰ تیرماه به مدت ۴۰ روز و به صورت آزمایشی اجرا شد، گفت: در این دوره در مجموعه سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری تعداد ۱۰ هزار و ۹۹۴ ترابرد وجود دارد که از این تعداد ۳۰۵۰ خط موفق به انجام این درخواست شدند و ۳۹۴۴ درخواست رد شد.

وی گفت: با رفع اشکالات در فرآیند اجرا از امروز اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند بدون محدودیت در تعداد پذیرش درخواست و با گسترش تبلیغات رسانه‌ای، این طرح را اجرا کنند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین در مورد آمادگی آمار ارتباطی کشور برای ورود اپراتورهای مجازی گفت: با توجه به نیاز به سرمایه‌گذاری ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلاری در این حوزه و تجربه شرکت‌های موفق موبایل، به نظر می‌رسد نگرانی برای ورود اپراتورهای مجازی تلفن همراه به بازار وجود ندارد و بازگشت سرمایه در کمتر از سه سال برآورد می‌شود؛ بر این اساس در حال حاضر به ۲۲ شرکت متقاضی فعال در این عرصه پروانه خدمات ارائه شده است.