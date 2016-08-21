به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر در اولین نشست خبری خود با رسانه‌ها در سال ۹۵ که پیش از ظهر امروز ۳۱ مرداد در سالن فجر سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای این سازمان را در سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تشریح کرد و گفت: یکی از مهمترین دستاوردها این بوده که توانسته‌ایم میراث ناملموس و ملموس را در عرصه‌های مختلف به عنوان اصل پذیرفته شده برای مسئولان کشور به باور برسانیم تا اهتمام ویژه برای حفظ میراث فرهنگی داشته باشند. اکنون بسیاری از فرمانداران، استانداران، حفظ بنای تاریخی را برای خود یک فضیلت می‌دانند.

وی افزود: استرداد چهار محموله بزرگ تاریخی که در ۵۰ سال گذشته به دلایل مختلف از ایران رفته بود، دستاوردی بوده که در هیچ دولتی سابقه نداشته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره الواح هخامنشی گفت: در تیر ماه سال جاری، سومین حکم خود را از دادگاه‌های آمریکا مبنی‌بر اینکه این الواح غیرقابل فروش هستند، گرفتیم. اگر مدعیان در دیوان آمریکا تقاضای تجدیدنظر کنند، ما باید دوباره به دادگاه برویم. در غیر این صورت، می‌توانیم باقی مانده الواح هخامنشی را به کشور برگردانیم. مقدمات و بررسی های اولیه آن انجام شده و موسسه شرق‌شناسی شیکاگو در این راستا به ما کمک کرده و وکلای ما در این زمینه موفق شده اند.

سلطانی‌فر ادامه داد: ده‌ها تفاهم نامه تحقیقاتی موزه‌ای با کشورها داشته‌ایم و نزدیک به ۲۸۵ مورد موزه خصوصی کوچک راه‌اندازی شده است. بخش پیش از تاریخ و موزه دوران اسلامی نیز اکنون به مرحله بازدید رسیده و حدود ۵۰ میراث غیرمنقول، ۱۲۰ میراث منقول، ۱۳۵ میراث طبیعی و ۲۰۰ میراث ناملموس در فهرست میراث ملی ثبت شده است.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: اولین بار در حوزه دفاع مقدس وارد شده‌ایم و ۲۱ اثر و یادمان را در بخش میراث ناملموس مرتبط با این دوره به ثبت رسانده‌ایم. همچنین هفته پیش مراسم سوگواری و راهپیمایی اربعین ثبت ملی شد. امیدواریم این رویداد در سال های آینده به عنوان میراث مشترک ایران و عراق در فهرست جهانی به ثبت برسد.

وی تصریح کرد: ثبت ۵ اثر در یونسکو به عنوان میراث جهانی از دیگر دستاوردهای ما بوده است. دو سال قبل شهر سوخته سال گذشته منظر فرهنگی میمند و شهر شوش و امسال ۱۱ قنات ایرانی و کویر لوت به ثبت جهانی رسیدند.

سلطانی‌فر درباره راه اندازی هیات امنای پایگاه‌های میراث جهانی نیز گفت: راه‌اندازی این هیات امناها ۱۰ سال متوقف مانده بود تا اینکه از ظرفیت موجود مردمی استفاده و ۲۰ بنای مهم تاریخی و فرهنگی دارای هیات امنا شدند. انجمن‌های فرهنگی میراث فرهنگی که ۱۰ سال متوقف مانده بود، دوباره راه اندازی شد. مجموعه ۱۲۰ هزار نفره ای با فعال شدن انجمن‌ها، کار حفظ میراث فرهنگی ما را برعهده دارند.

چهار شهر جهانی شدند

رئیس سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: موفق شدیم چهار لالجین، مشهد، تبریز و اصفهان به‌عنوان شهرهای جهانی صنایع دستی به تصویب و ثبت رسیدند. با این چهار شهر جهانی رتبه دوم را در جهان کسب کرده‌ایم. اکنون نزدیک به ۵۸ هزار پروانه تولیدی انفرادی و کارگاهی صنایع دستی، یک هزار و ۵۰۰ بازارچه موقت صنایع دستی و ۴۱ نمایشگاه سراسری و منطقه‌ای راه اندازی شده است. بیش از ۴۴۰ میلیون دلار صادرات صنایع دستی داشته ایم که ظرفیت ما می تواند بیش از یک میلیارد دلار باشد.

وی بیان کرد: در مهر ماه امسال اجلاس شورای جهانی صنایع دستی در اصفهان برگزار می شود و عوامل دست اندرکار صنایع دستی ۱۰۰ کشور دنیا به اصفهان می آیند. با این حال معتقدیم مهمترین مشکل ما در حوزه بازرگانی صنایع دستی است و معتقدیم باید نمایشگاه های موقت و بازارچه های صنایع دستی توسعه پیدا کند. تا پیش از این، هشت فروشگاه صنایع دستی اینترنتی فعال می‌کردند که اکنون این تعداد به ۲۰۰ مورد رسیده است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: موفق شدیم در یکماه گذشته زمان ویزای فرودگاهی را به سه ماه افزایش دهیم. اتباع ۱۹۰ کشور دنیا تا یکماه دیگر در ۱۳ فرودگاه کشور امکان اخذ ویزای فرودگاهی را خواهند داشت. در حال حاضر در ۹ فرودگاه ویزای فرودگاهی صادر می‌شود. همچنین با همکاری وزارت خارجه، وزارت کشور، اطلاعات و نیروی انتظامی مقدمات صدور E-VIZA فراهم شده است. لغو روادید با ارمنستان و گرجستان نیز عملیاتی شد، در ماه های آینده نیز با دو کشور دیگر لغو ویزا خواهیم داشت. لغو روادید بین کشورها هم متقابل است و هم مرحله‌ای. ممکن است در مرحله اول برای تجار و سیاسیون، ویزا لغو شود.

سلطانی فر درباره آمار ورود گردشگران خارجی نیز افزود: روند ورود گردشگران خارجی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲ با رشد ۲۹ درصدی مواجه بوده است، میانگین رشد ورود گردشگران سالیانه بین ۹ تا ۱۰ درصد بوده است. یکی دو مشکل داشتیم که در ورود گردشگران خارجی تاثیر گذاشت؛ یکی مصوبه اتباع ۳۸ کشور بود و دیگری حادثه سفارت عربستان که برای ورود اتباع شیعه مشکل ایجاد شد، اما اکنون مشکل اتباع ۳۸ کشور که با مصوبه داده شده برای ورود به آمریکا دچار مشکل می شدند، در حال برطرف شدن است. با این حال، میزان رشد ورود گردشگران خارجی در ایران ۲.۵ برابر میانگین دنیا است که این آمار خوبی است، منتها بر اساس سند چشم انداز در ۱۰ سال اول یعنی سال گذشته باید این آمار به ۹ میلیون نفر می رسید ولی آماری که ما اکنون در دست داریم، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی به گسترش امکانات بوم‌گردی در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: اکنون از ۳۸ واحد بوم گردی به ۱۰۰ مورد رسیده ایم که رشد ۷ برابری را داشته است. در حالی که تقاضا برای به ثبت رساندن واحدهای بوم گردی نزدیک به ۵۰۰ مورد بوده است این واحدها نیاز به اخذ مجوز دارند ولی تاکنون توانسته ایم به ۳۰۰ مورد مجوز بدهیم.

افزایش تعداد نمایندگی‌های اطلاع‌رسانی در خارج از کشور

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: تعداد نمایندگی‌های اطلاع رسانی در خارج از کشور را به ۱۹ مورد رسانده ایم که می خواهیم تا پایان سال به این آمار ۶ مورد دیگر نیز اضافه شود. این نمایندگی‌ها با حمایت بخش خصوصی ایجاد شده است. توانسته ایم آژانس‌های فعال گردشگری بخش ایرانی را در هر کشوری انتخاب کنیم و با ۱۰ درصد از هزینه‌ای که خودمان باید برای ایجاد آن نمایندگی هزینه می کردیم، این نمایندگی ها ایجاد شده است.

وی افزود: به تازگی در کارگروه عشایر، کمیته گردشگری و صنایع دستی عشایر به تصویب رسید. همچنین راه اندازی کانون ملی هماهنگی گردشگری نیز بستر قانونی خوبی است که در آن نمایندگان ۴۰ دستگاه دولتی و خصوصی مشغول فعالیت شده است.

سلطانی فر از برگزاری اجلاس های جهانی خبر داد و گفت: اجلاس وزرای گردشگری ACD (مجمع گفتگوی همکاری های آسیایی) را روز نهم شهریور در تبریز برگزار می کنیم. اجلاس جهانی راهنمایان گردشگری نیز بهمن ۹۵ با حضور ۵۰۰ راهنمای گردشگری برگزار می شود. همایش بین المللی سرمایه گذاری در گردشگری نیز مهر ماه امسال با همکاری بانک گردشگری و سایر گروه‌های مالی و سرمایه گذاری برگزار خواهد شد.

اجرایی شدن ۸۲۰ پروژه مرکز اقامتی تا پایان دولت

رئیس سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: در ۳ سال گذشته ۳۵ هتل چهار و پنج ستاره با استفاده از ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسید. از مجموع یک هزار و ۷۵۲ پروژه گردشگری که توسط بخش خصوصی اجرا می شود، ۸۲۰ مورد آن، هتل یک تا پنج ستاره و هتل آپارتمان است. از این تعداد نیز ۱۷۰ مورد هتل چهار و پنج ستاره هستند که تا پایان دولت به مرحله اجرا در می آید، می خواهیم تا ۱۰ سال دیگر زیرساخت ایجاد ۴۰۰ هتل دیگر را فراهم کنیم.

ادامه دارد...