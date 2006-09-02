آب شرب كرج آلوده ترين آب استان تهران است

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: در حاليكه در يك ماه گذشته مردم شهرستان كرج به شدت با مشكل آب دست و پنجه نرم كردند مسئولان به فكر انتقال آب كرج به تهران هستند و تمهيد جدي براي حل معضلات آب اين شهرستان نينديشيده اند.

وي تصريح كرد : در آخرين گزارش رسيده از وضعيت افت آبخوانها در كرج با 74/1 متر افت آبخوان مواجه بوديم كه كمترين تبعات آن نارضايتي مردم كرج است.

آجرلو ادامه داد: برداشت از دو قنات آب شاهين ويلا و باغستان كه از 25 و 30 ليتر در ثانيه به نصف كاهش پيدا كرده، از سوي ديگر آب اين دو قنات به سمت آلودگي در حركت است .

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد:هم اكنون مردم و اهالي كرج از آب بي كيفيت و آلوده استفاده مي كنند و مردم رجايي شهر آلوده ترين آب شرب را استعمال مي كنند .

وي تصريح كرد: اگر اين روند ادامه داشته باشد در كرج با بحران‌هاي اجتماعي و سياسي مواجه خواهيم شد و جا دارد مسئولان فكري اساسي براي تامين آب شرب كلانشهر كرج داشته باشند.