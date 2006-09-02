ايمان و تقوا محور فعاليتهاي منتظران واقعي است

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر استاد مركز جهاني علوم اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: منتظر واقعي كسي است كه انتظار در عمل و رفتارش ديده شود .

حجت الاسلام پژمانفر همچنين تصريح كرد: در واقع وجود فرهنگ انتظار سرآغاز تلاش و هدف گذاري است و در صورت نبود فرهنگ انتظار، دنيا به بن بست مي رسيد .

وي با اشاره به اينكه نيمه شعبان توجه به آغازي است كه به علت رفتارهاي نادرست انسانها به سكون رسيده و باعث ايجاد محروميت از برخي اعمال گرديده است، افزود: انسان بايد از روز نيمه شعبان بهره مند گردد و راه رشد و ترقي خويش را در رسيدن به موعود خويش پيش گيرد تا از سعادت دنيا و آخرت بهره مند شود.