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۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۱۹

مهدويت و انتظار - 12

ايمان و تقوا محور فعاليتهاي منتظران واقعي است

ايمان و تقوا محور فعاليتهاي منتظران واقعي است

منتظران واقعي شاخصه هاي انتظار از جمله ايمان، تقوا و عمل به آنچه ائمه اطهار سفارش كرده اند را الگو و محور برنامه ها و فعاليتهاي خويش قرار مي دهند .

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر استاد مركز جهاني علوم اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: منتظر واقعي كسي است كه انتظار در عمل و رفتارش ديده شود .

حجت الاسلام پژمانفر همچنين تصريح كرد: در واقع وجود فرهنگ انتظار سرآغاز تلاش و هدف گذاري است و در صورت نبود فرهنگ انتظار، دنيا به بن بست مي رسيد .

وي با اشاره به اينكه نيمه شعبان توجه به آغازي است كه به علت رفتارهاي نادرست انسانها به سكون رسيده و باعث ايجاد محروميت از برخي اعمال گرديده است، افزود: انسان بايد از روز نيمه شعبان بهره مند گردد و راه رشد و ترقي خويش را در رسيدن به موعود خويش پيش گيرد تا از سعادت دنيا و آخرت بهره مند شود.

کد مطلب 374761

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