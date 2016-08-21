محمود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی در مدارس شهرستان بجنورد یکی از دغدغه‌های اصلی آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه در مدارس حاشیه شهر این آسیب‌ها بیشتر از سایر مناطق احساس می‌شود.

اسدی گفت: بیشتر مدارسی که در حاشیه شهرها هستند، در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند و دانش آموزان این مدارس نیز با مشکلات و آسیب‌های متعددی مواجه اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد تصریح کرد: از این بابت علاوه بر آموزش و پرورش سایر دستگاه‌های اجرایی، خیران و اقشار جامعه نیز باید برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مدارس وارد میدان شوند.

وی با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس گفت: اجرای طرح مجد «مدارس جاده دانایی» یکی از مهم‌ترین اقدامات آموزش و پرورش خراسان شمالی و بجنورد در این زمینه است.

به گفته اسدی این در حالیست که طرح مجد یکی از طرح‌های ابتکاری این استان بوده که امروز به صورت کشوری اجرا می‌شود.

وی همچنین از اجرای طرح مجد در ۳۷ مدرسه استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۲۶ مدرسه در شهرستان بجنورد قرار دارد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان بجنورد گفت: سه هزار و ۵۰۰ دانش آموز بجنوردی به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تحت پوشش طرح مجد قرار می‌گیرند.

وی اظهار کرد: موضوع خشونت، اعتیاد و طلاق بیشترین آسیب‌های شناسایی شده بین دانش آموزان و والدین آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال تحصیلی جاری بیش از ۶۰ هزار دانش آموز در مدارس شهرستان بجنورد مشغول به تحصیل خواهند شد.