دومین کمپین پیشگیری از سرطان پستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرطان پستان یکی از بیماریهایی است که با تغییر روش زندگی تا حدودی قابل پیشگیری است و همچنین در صورت ابتلا، اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، شانس درمان به میزان چشمگیری افزایش پیدا میکند، از این رو اولین کمپین موسسه خیریه بهنام دهش پور در مرداد ۹۵ به نام «یک قدم زودتر» و با موضوع اطلاع رسانی در مورد سرطان پستان با کمک جمعی از داوطلبان و پزشکان داوطلب در ساختمان ارگ تجاری تجریش شروع بکار کرد و با استقبال جمعکثیری از بازدیدکنندگان نیز روبهرو شد.
در دومین کمپین این موسسه که در مجتمع تجاری میلاد نور برگزار میشود علاقهمندان با مراجعه به کانترهای اطلاعرسانی در خصوص پیشگیری از سرطان پستان اطلاعاتی را از داوطلبان کسب میکنند و در صورت نیاز به اطلاعات تخصصی، پزشکان داوطلب موسسه نیز در کمپین حضور خواهند داشت.
همچنین مراجعین میتوانند در صورت تمایل، با مراجعه به این کمپین در دوره آموزشی رایگان «خودآزمایی سرطان پستان» که ۱۴ شهریور ماه جاری در سالن آمفیتئاتر موسسه خیریه بهنامدهشپور برگزار میشود، ثبتنام کنند.
بر اساس این گزارش، در کنار مجتمعهای تجاری، کمپینهای پیشگیری از سرطان پستان در سرای محلات نیز به صورت کارگاه های آموزش خودآزمایی نیز برگزار خواهد شد. همچنین این کمپین با موضوع اطلاعرسانی در خصوص سرطانهای دیگر در مجتمعهای بزرگ تهران تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۲۲۲۰۸۷۹۷ داخلی ۱۴۶ تماس حاصل نمایند.
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