به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی استان بوشهر، سیدحسن موسوی اظهار داشت: در پی برنامه معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی برای توسعه پرورش گاومیش در استان و با تلاش کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گناوه در مهرماه سال ۹۴ و با همکاری یکی از دامداران موفق روستای کمالی توانستیم از این شیوه پرورشی به عنوان یک فرصت جدید در کنار پرواربندی گوساله بهره جوییم، که هم اکنون دوره پرورش گاومیش در این واحد آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه گفت: محققان گاومیش را دام آینده معرفی می کنند و این دام هم اکنون در اقتصاد بیش از ۴۰ کشور دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: در نقاطی از استان که امکان تامین آب از طریق رودخانه وجود دارد، می‌توان پرورش گاومیش را به صورت داشتی به‌ویژه در مناطق روستایی و در راستای اقتصاد مقاومتی توسعه داد.