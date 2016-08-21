به گزارش خبرنگار مهر، احد برکابیان ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، در پاسخ به سوال مهر در خصوص صادرات فرش از گمرک استان زنجان، افزود: گمرک زنجان آمادگی لازم برای صادرات فرش را دارد.

وی اظهار کرد: متاسفانه خود صادر کنندگان بر این امر اذعان دارند که اگر فرش زنجان با برند قم صادر شود ارزش تجاری بالایی دارد.

مدیر گمرک استان زنجان گفت: صادرکنندگان تاکنون تمایلی برای صادرات فرش از گمرک استان زنجان نداشته اند و ما مشکلی در صادرات فرش نداریم.

برکابیان با اشاره به پیش‌بینی صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری از استان زنجان طی سال جاری، گفت: ۲۰ کشور مقصد کالاهای صادراتی گمرک زنجان هستند.

وی افزود: سیستم جامع امور گمرکی در همه رویه‌های گمرکی راه‌اندازی شده و صاحبان کالا نیازی به حضور در گمرک ندارند.

مدیر گمرک استان زنجان با بیان اینکه امسال پیش‌بینی صادرات از گمرک استان ۳۰۰ میلیون دلار است، گفت: مراحل اخذ اظهارنامه گمرکی و صادرات کالا از نظر مدت زمانی بسیار کاهش یافته است.

برکابیان افزود: ترکیه، سوریه، پاکستان، هند، عراق، آفریقای جنوبی، کویت، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، ترکمنستان، چین، هلند، امارات متحده عربی، سریلانکا، روسیه، بلژیک، ایتالیا، صربستان، مکزیک و اتریش کویت، یونان، کشورهای مقصد کالاهای صادراتی استان زنجان هستند.

وی ادامه داد: کاغذ، گرانیت، لوازم و اتصالات لوله، سنگ مرمر، سنگ، دستمال سفره کاغذی، پلی‌اتیلن، شیر، پنیر، کابل، رب گوجه‌فرنگی و شمش سرب، شمش روی، ترانسفورماتور، پروفیل، پوشک بچه، شمش مس، شمش چدن از جمله کالاهای صادر شده از استان است.

مدیر گمرک استان زنجان با اشاره به کاهش صادرات شمش روی افزود: در این مدت صادرات ترانس و کابل افزایش پیدا کرده است.