با قاطعيت از پيوس حمايت مي كنيم / برخي از قراردادها را تا 50 درصد كاهش داده ايم

سرداركريم ملاحي مديرعامل باشگاه تراكتورسازي تبريز در گفتگوبا خبرنگار مهر با بيان مطلب فوق اظهارداشت: در روزهاي پاياني فصل نقل و انتقالات فرهاد ربيع زاده و عارف محمدوند را به ليست بازيكنانمان اضافه كرديم تا با شرايط بهتري گام در رقابتهاي ليگ برتربگذاريم.

وي افزود: تمرين هاي فشرده تراكتورسازي همچنان زيرنظر فرشاد پيوس دنبال مي شود و با بازيهاي تداركاتي كه انجام شد برروي نقاط ضعف تيم كارمي شود.

ملاحي ازعدم تاييد ژاكوبيان بازيكن ارمنستاني درتمرينات تراكتورسازي خبرداد و گفت: با تست هاي بعمل آمده وي را درسطح بازيكنان لازم براي صعود به ليگ برترنديديم و عذر او را خواستيم.

مديرعامل تراكتورسازي تبريزبه كاهش رقم قرارداد برخي از بازيكنان اين باشگاه اشاره كرد و گفت: مبلغ قرارداد 4 بازيكن را با هدف ايجاد انگيزه تا 50 درصد كاهش داديم و 50 درصد مابقي را به صورت مشروط و درصورت صعود به ليگ برتر پرداخت خواهيم كرد.

ملاحي درخاتمه كاهش مبالغ قراردادهاي كادرمربيان اين تيم را تكذيب كرد.