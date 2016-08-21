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۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

فرماندار خداآفرین خبر داد:

افزایش ۱۴۰ درصدی اعتبارات استانی شهرستان خداآفرین

افزایش ۱۴۰ درصدی اعتبارات استانی شهرستان خداآفرین

تبریز - فرماندار خداآفرین گفت: اعتبارات استانی شهرستان خداآفرین در سال ۹۵ نسبت به سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری این شهرستان، امینیان در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: سهم خداآفرین، از اعتبارات استانی سال قبل ۳۲ میلیارد ریال بود که امسال به بیش از ۷۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.

 وی همچنین افزود: افزایش این اعتبار در سال ۹۵ در سایه انعکاس مشکلات این شهرستان در حوزه های مختلف از جمله؛ راههای اصلی، راههای روستایی و آب شرب روستایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است.

فرماندار شهرستان خداآفرین از تخصیص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر از ردیف اعتبارات ملی بهسازی جاده های مرزی، برای روکش آسفالت محور خداآفرین ـ جلفا خبر داد و افزود: با این اعتبار ۲۴ کیلومتر از جاده مرزی ۱۵۰ کیلومتری خداآفرین ـ جلفا در حوزه استحفاظی این شهرستان روکش آسفالت انجام می شود.

 ساخت جاده جایگزین در محور خداآفرین ـ جلفا به طول ۱۵ کیلومتر در حوزه استحفاظی خداآفرین با ۲۷۰ میلیارد ریال نیز در دست اجراء است.

کد مطلب 3747724

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