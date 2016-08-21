کشف گورستانی مربوط به هزاره های قبل از میلاد در شهرستان دنا

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری بعدازظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: این گورستان در پی کاوش در روستای "ده پایین" سادات محمودی شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد کشف شده است.

وی با اشاره به احداث سد بر روی رود خرسان در این منطقه بیان کرد: قبل از شروع عملیات احداث سد خرسان سه به منظور جلوگیری از نابودی آثار تاریخی منطقه "سادات محمودی" عملیات کاوش و شناسایی آثار تاریخی در این منطقه انجام شد.

باقری اظهار کرد: تاکنون هفت گور تاریخی توسط هشت کارشناس خبره حوزه میراث فرهنگی از کشور ایران و فرانسه مورد کاوش قرار گرفته که این گورها به شکل خر پشتی و تخت هستند.

وی عنوان کرد: در دومین مرحله کاوش در این گورستان برای اولین بار اشیایی پیدا شده که مربوط به دو هزار و ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح است.

باقری گفت: چهار خمره کوچک به شکل تخم مرغ و دو خمره بزرگتر با نقوش های موازی در اجرای طرح نجات بخشی محوطه های تاریخی روستای ده پایین در سواحل رودخانه خرسان، در کاوش از هفت قبر کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این چهارمین گورستان باستانی است که در استان کهگیلویه و بویراحمد کشف شده ومورد کاوش قرار می گیرد.

پیش از این گورستانهای باستانی لما، تاج امیر، چال شاهین در شهرستان بویراحمد مربوط به هزاره های دوم و سوم قبل از میلاد کشف شده بودند.

مرحله دوم کاوش در گورستان سادات محمودی از ۱۸مرداد آغاز شده است و تا ۱۸ شهریور ادامه دارد.